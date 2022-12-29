Expressen – некомпетентное руководство Минобороны Швеции угрожает её национальной безопасности

Шведские лётчики-истребители массово покидают военную службу по причине недовольства низким уровнем заработных плат, пишет Expressen. Тем не менее руководство ВВС страны не интересуется причиной ухода дорогостоящих специалистов и не стимулирует их остаться в рядах вооружённых сил Швеции. Журналисты издания уверены, что такой подход к кадровой политике со стороны военачальников угрожает национальной безопасности королевства.



AP

Лётчики-истребители являются приоритетными целями в вооружённых конфликтах. В случае их гибели военно-воздушные силы быстро слабеют, поскольку подготовка новых пилотов занимает много времени и стоит очень дорого. Однако, если Швеция начнёт воевать, то противнику не придётся сильно утруждаться, чтобы уничтожить лётчиков-истребителей самолётов Jas, поскольку ВВС самостоятельно избавились от опытного персонала, обучение которого обошлось в миллиарды шведских крон, пишет Expressen.

Прошлой весной около 30 боевых пилотов взяли академический отпуск и временно покинули службу. Уход был спровоцирован большим недовольством условиями труда и размером заработной платы, особенно среди лётчиков, родившихся после 1988 года, поскольку на момент подписания контракта с военным ведомством страны они имели право выйти на пенсию в возрасте 55 лет, но в 2016 году пенсионный возраст был внезапно повышен до 67 лет без какой-либо денежной компенсации. В течение многих лет жалобы военнослужащих оставались без ответа со стороны их работодателя, и только после массового ухода пилотов в сентябре было объявлено, что им будет позволено сохранить свои первоначальные пенсионные условия, отмечает издание.

Однако это не положило конец сокращению рядов воздушных флотилий. Осенью ещё около десятка лётчиков-истребителей ушли в академический отпуск по причине низких зарплат. Как сообщается, военнослужащие в других родах войск зарабатывают в среднем на 20 тыс. шведских крон в месяц больше, чем лётчики-истребители, которым повысили зарплату на 10% до 42 тыс. крон впервые с 1999 года, пишет Expressen.

Тем не менее, похоже, дело не только в деньгах, но и в «бездарном» руководстве. Прошлой весной, перед массовым уходом боевых лётчиков, группа офицеров Шведской военной академии опросила всех пилотов, покинувших ВВС с 2013 года. Для большинства из них это был первый раз, когда кто-то из военного ведомства связался с ними, чтобы узнать о причинах принятого ими решения. Стоимость обучения лётчика-истребителя может превышать 150 миллионов шведских крон. Таким образом, многомиллиардные инвестиции уходят из армии, а ответственные начальники даже не удосуживаются взять трубку и спросить почему. ВВС Швеции в худшем случае могут остаться без трети личного состава в течение года в самое худшее время, которое только можно себе представить, — как раз тогда, когда Швеция стоит на пороге НАТО, отмечает Expressen.

Данные американских учёных верны: гораздо выгоднее повышать зарплату, чтобы сохранить лётчиков-истребителей, чем постоянно обучать новых. Теперь руководство Вооружённых Сил должно обеспечить конкурентоспособную заработную плату боевым пилотам. В противном случае скупая кадровая политика станет угрозой национальной безопасности Швеции, резюмирует Expressen.