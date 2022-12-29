Fakt.pl – беженка с Украины разрушила польскую семью

Семья из Ольштына на севере Польши решила предоставить убежище двум беженкам с Украины, и никто не думал, что ради одной из них муж оставит жену. Как рассказала женщина изданию Fakt.pl, она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении.



AP

Ради этой любви она оставила всё — свой родной дом на юге Польши, близких, учёбу. В одночасье бросила всё, чтобы поселиться в чужом городе и начать новую жизнь с любимым мужчиной. Через четыре года Анна и Пётр (имена изменены) поженились. Однако, пишет Fakt.pl, идиллия закончилась нежданно-негаданно. После того как началась российская спецоперация на Украине, супруги решили предоставить убежище двум беженкам. Кто бы мог подумать, что ради одной из них Пётр оставит жену.

Анна и Пётр познакомились в марте 2017 года на одном из онлайн-форумов. Молодая женщина, которой тогда было 23 года, почувствовала, что встретила родную душу.

«Он написал мне в одном из чатов. Мы обменялись номерами телефонов. А потом проговорили всю ночь. Он из Ольштына на севере, я с юга Польши. Мы влюбились друг в друга. Через некоторое время он предложил мне жить у него. Я согласилась. В конце сентября он приехал за мной и за моей кошкой и привёз в Ольштын. Мы поселились в его трёхкомнатной квартире, я подала документы на учёбу в Варминско-Мазурском университете», — рассказывает в беседе с журналистами Анна.

13 августа 2021 года, после четырёх лет отношений, пара решила пожениться.

«У него за спиной уже был развод по его инициативе, но в то время я не придавала этому значения. Я любила его. Я его принимала. За эти несколько лет мы много пережили вместе. Мы даже думали о пополнении семьи. Поэтому я совершенно не ожидала того, что произошло вскоре», — продолжает Анна.

В конце февраля 2022 года началась спецоперация РФ на Украине. Анна даже в самых кошмарных снах не могла предположить, что конфликт у соседей станет катализатором её личной трагедии.

«Он упёрся, что хочет отправиться воевать на Украину. Он даже звонил по этому поводу в посольство Украины, но у него не было ни соответствующего образования, ни подготовки. Я видела, как он это переживал. Мы сели и начали разговаривать. Я сказала ему, что если он так хочет помочь, то, имея трёхкомнатную квартиру, мы можем предоставить кому-то убежище. В соцсетях появились группы, в которых беженцы искали жильё. И именно в одной из таких групп мы нашли двух женщин, которым решили предоставить убежище от войны. Это было началом моего кошмара», — рассказывает Анна.

Далее события разворачивались молниеносно.

«Я понимала, что это его квартира. Я спросила, готов ли он. Он сказал, что готов. 6 марта 2022 года он поехал на машине за этими женщинами, а я осталась дома. Муж забрал их из пункта помощи в Ольштыне, который был организован именно для украинцев. Они приехали вечером. Младшая из них, 31-летняя Татьяна, бежала из Херсона, а старшая, 55-летняя Ольга, из Киева», — рассказывает Анна.

По её словам, в первый же вечер после приезда беженок с Украины Пётр стал вести себя не так, как обычно.

«Старшая женщина так устала, что сразу пошла спать. Муж предложил молодой украинке спиртное. Меня это удивило, потому что раньше он никогда не пил. Я не стала ничего говорить, решила, что не буду вмешиваться. Всю следующую неделю муж работал. В следующие выходные, через неделю после их приезда, муж снова поставил на стол выпивку. Вместе с Татьяной они выпили примерно по 0,7 литра алкоголя на каждого. На следующий день мне нужно было идти на работу в 5:40. Но они были настолько пьяны, что разбудили меня около 2:00 утра», — вспоминает Анна.

Женщина утверждает, что с тех пор её муж и Татьяна стали проводить вместе всё больше и больше времени. Ей всё чаще приходилось слышать неприятные слова в свой адрес.

«14 марта 2022 года эта вторая дама с Украины уехала в Германию. Татьяна осталась у нас. Я организовывала ей через своих друзей помощь, нашла ей курсы польского языка, ходила с ней к врачу. Между тем, муж всё чаще говорил, что я никуда не гожусь, что я плохо одеваюсь, что я не крашусь, что я ничего не делаю по дому. И при этом всё больше времени уделял ей. Помню, как-то за едой я поправила произношение Татьяны. Он за это на меня накричал. Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества. Это заставило меня начать задавать вопросы. Пётр на это говорил, что я преувеличиваю, что я глупая, что я придираюсь», — рассказывает Анна.

30 марта события приняли драматический оборот.

«Обстановка дома была настолько напряжённой, что я стала обращаться за помощью в различные учреждения. Я звонила в благотворительную организацию, звонила по телефону доверия и в Центр по правам женщин. К сожалению, везде нужно было ждать. 30 марта 2022 года, придя домой, я застала мужа с Татьяной на кухне. Она ему на меня по какому-то поводу пожаловалась. И тут начался очередной скандал. Я стала одеваться. Он кричал мне, что было бы хорошо, если бы у меня случилась передозировка лекарств. Когда я подошла к двери, он не хотел меня отпускать. Помню, что у меня был с собой этот препарат. Я вытащила целую пачку таблеток и проглотила все сразу», — продолжает свой драматический рассказ Анна.

Женщину увезла скорая. К счастью, врачам удалось спасти ей жизнь. Муж, как считает Анна, даже не забрал её из больницы.

«Когда я вернулась домой, Пётр и Татьяна сидели на кухне. На столе стояли два бокала и почти пустая бутылка вина. Он вызвал полицию, потому что, по его словам, я была агрессивной. Когда полиция уехала, они вместе ушли в комнату. Через некоторое время я открыла дверь и даже сфотографировала их. Они были в одних трусах и футболках. Они лежали, обнявшись. Я хотела сделать второй снимок, чтобы иметь доказательства. Тогда он вскочил и вырвал у меня телефон. Приехала моя подруга, чтобы забрать меня оттуда. Я быстро схватила какие-то вещи, кошку и ушла. С тех пор они мне запретили к ним приходить», — рассказывает Анна.

Так, по её словам, она в одночасье осталась без крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении.

«В квартире остались мои вещи. Я смогла захватить только самое необходимое. Там остались мои лекарства, которые я принимаю постоянно и приём которых мне нельзя пропускать. Он до сих пор мне их не вернул, — говорит Анна. — Оставшись без крыши над головой, я пошла пожить какое-то время к подруге. Потом я несколько дней жила в центре «Каритас» в Ольштыне. Моя подруга организовала для меня сбор. Я также получила поддержку от Окружного центра помощи пострадавшим от преступлений. Ещё мне помогли люди из Ассоциации гуманитарной помощи, где я работаю волонтёром. Потом я сняла крошечную комнату, в которой живу до сих пор».

Анна подала в суд на развод по вине мужа. Первое слушание назначено на 24 января 2023 года. Женщина также направила в прокуратуру заявление на мужа о жестоком обращении.

«Я хотела, чтобы мужу предъявили обвинения в жестоком обращении со мной, но прокуратура отказалась возбуждать дело, потому что не усмотрела признаков преступления. По мнению прокуратуры, то, что меня выгнали из квартиры, что эскалация агрессии довела меня до попытки самоубийства — всё это не носит признаков преступления. Похоже, в Польше должна произойти трагедия, чтобы последовала какая-то реакция со стороны правоохранительных органов. Мы живём в ненормальном государстве, где жертвы насилия страдают молча, потому что от таких случаев просто отмахиваются», — грустно резюмирует Анна.

Издание обратилось за комментариями к мужу Анны. Журналисты хотели выслушать его версию событий, предоставить ему свои страницы, чтобы он ответил на обвинения жены. Мужчина сначала согласился на разговор и подробно рассказал свою версию событий, заявив, что его жена не права. Однако потом он отказался от всех своих заявлений и решил, что его официальная позиция по этому вопросу звучит так: «без комментариев».