Экономика: Как РФ будет обманывать потолок цен на нефть

«Нелегитимные, абсолютно абсурдные меры». Такими словами представитель Кремля Дмитрий Песков описал «так называемый потолок цен» на российскую нефть, введенный Евросоюзом. Указом президента поставка нефти на данных условиях сделана невозможной. Таким образом, мы станем свидетелями рождения хитрого механизма обхода западных ограничений на торговлю российской нефти. Как они будут работать?

Президент Путин подписал указ об ответных мерах на решение западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть. Ответ был ожидаем. Российским компаниям запрещено поставлять нефть и нефтепродукты, если в контракте прямо или косвенно прописано использование механизма фиксации предельной цены.

Россия изначально давала понять, что соглашаться на потолок цены не собирается. Организация экспортеров нефти ОПЕК Москву в этом вопросе целиком поддерживала, что и понятна – сегодня Запад пытается установить свою цену на российскую нефть, а завтра – на арабскую.

Теперь у российских компаний есть юридическое основание, на которое они могут ссылаться при переговорах с покупателями. Если европейцы захотят купить российскую нефть, идущую морем, то обе стороны будут заинтересованы в обходе санкций. В указе сохранена лазейка – специальное разрешение президента открывает путь российской нефти в любую страну по любой цене.

Этот указ президента распространяется в том числе и на действующие контракты, если в них содержится такое ограничение цены, сказал в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Россия не советовалась с альянсом стран ОПЕК+ об ответе на потолок цен, проводились внутрироссийские консультации. «Это суверенное право РФ отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры – так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка. Хотя и по этой теме, и по другим темам, связанным с энергорынками, естественно, российская сторона по линии курирующего вице-премьера Новака находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+», – рассказал Песков.

Что же на практике будет означать ответ России?

«РФ отказывается исполнять условия механизма price cap, но при этом будет действовать гибко, исходя из складывающихся обстоятельств. Такая позиция вполне логична. В случае подчинения попытке внешнего регулирования цен на нефть он превратился бы в серьезный механизм внешнеполитического давления на Россию», – говорит Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

«Купить нефть по тем контрактам, где есть упоминание ограничения цены, будет невозможно в те периоды, когда стоимость будет выше 60 долларов за баррель российской экспортной нефти Urals. А в течение 2023 года такой период может оказаться длительным. Поэтому импортерам придется искать способы обхода ограничений», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Любопытно, что это, на самом деле, не значит, что ЕС останется полностью без российской нефти, идущей морским транспортом. Велика вероятность, что новой реальностью станут серые схемы поставок нефти и особенно нефтепродуктов из РФ на европейские рынки.

ЕС на российскую нефть и ценовой потолок, введенные 5 декабря, пока не оказали большого влияния на нефтяной рынок, однако запрет на российские нефтепродукты, который начнет действовать с 5 февраля, может стать более серьезным фактором, говорит Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций».

2022 год, несмотря ни на что, был удачным для нефтяной отрасли России. «На это указывает тот факт, что крупнейшие отечественные нефтяные компании сумели выплатить щедрые промежуточные дивиденды в текущем году. Речь идет про НК «Лукойл», Роснефть, «Газпром нефть». Это возможно лишь при условии наличия существенной прибыли», – говорит Манжос. Добыча нефти в 2022 году не только не упала, а даже выросла примерно на 2% по сравнению с 2021 годом до 535 млн тонн, экспорт нефти вырастет на 7,5% до 242 млн тонн. Такие данные озвучил Новак. Растет производство автомобильного бензина и дизельного топлива. Во многом помогли, конечно, высокие цены на нефть, которые периодами доходили до 120 долларов за баррель.

Однако в 2023 году стоит ждать проявления негативного эффекта от эмбарго и потолка цены. Министр энергетики Александр Новак ждет снижения объемов добычи нефти на 500-700 млн баррелей в сутки в начале 2023 года. Смит прогнозирует более сильное проседание добычи и экспорта российской нефти – на 1 млн баррелей в сутки.

Переориентация поставок российской нефти в любом случае удлинила логистические маршруты и увеличила финансовые затраты, говорит Чернов. При этом цены на нефть в 2023 году ожидаются ниже, а дисконт Urals, наоборот, больше, чем в 2022 году. Так, по оценке Смита, в первом квартале 2023 года Brent достигнет 95 долларов за баррель, а к концу года подешевеет до 85 долларов, прогноз снижен на 5 долларов. При этом, дисконт Urals в первом квартале поднимется до 40 долларов на фоне ограничений. С другой стороны, увеличение дисконта Urals привлекает азиатских покупателей и стимулирует создание новых серых схем поставок, добавляет Смит.

Какие же серые схемы могут применить игроки рынка, чтобы продолжать торговлю в новых ограниченных условиях?

Прежде всего, в Европу может поплыть казахстанская или другая нефть марки Urals. Это значит, что на бумаге российская нефть будет просто менять страну происхождения и спокойно ввозится в Европу. Другой путь – это выключение транспондеров, систем оповещения маршрута танкеров, когда невозможно отследить, куда идет танкер и кому в открытом море он перелил российскую нефть.

Еще один возможный метод – продажа российских нефтепродуктов под видом индийских. Эта схема уже была опробована в 2022 году. Индия резко нарастила поставки нашей нефти, став главным покупателей нефти, идущей из РФ морским путем. К Индия перерабатывает российскую нефть на своих НПЗ и перепродает потом эти нефтепродукты на европейские рынки.

«Среди новых схем можно отдельно выделить согласие Турции создать вместе с газовым еще и нефтяной хаб на своей территории. Российская нефть, поступая в Турцию на этот хаб, юридически перестает быть российской и может продаваться в страны ЕС», – говорит Чернов. Возможны и другие способы обезличивания происхождения нефти.

Эксперты полагают, что в итоге уже во втором полугодии ситуация с поставками российской нефти наладится. Ценовой диспаритет сгладится после стабилизации новых логистических цепочек за четыре месяца, считает Новак. Он не исключает, что на пике сокращение добычи может составить 7-8%, однако в целом по 2023 году Россия добудет 490-500 млн тонн нефти за год. Но многое будет зависеть, конечно, от логистики.

Паралелльно Россия решает вопрос с наличием собственных танкеров. Были сообщения о том, что Россия уже скупила порядка 20 старых танкеров, и продолжает работу в этом направлении. Тем самым мы создаем собственный флот, который не боится попасть под санкции и готов перевозить российскую нефть.

Второй важный момент – запуск российского механизма страхования танкеров. Российская национальная перестраховочная компания была докапитализирована, дружественные страны-покупатели российской нефти принимают эти изменения. Раньше флот для перевозки нефти и страхование было прерогативой исключительно западных компаний. По словам Новака, сейчас имеются свободные портовые мощности на перевалку 35-40 млн тонн грузов в год. Идет работа по их расширению, она будет завершена в течение ближайших трех лет. Новак ожидает, что в 2025 году Россия увеличит экспорт сырой нефти до 260 млн тонн в год именно за счет стран АТР.

Ситуация с нефтепродуктами более неопределенная. Европа была для российских нефтепродуктов главным рынком сбыта. Новак говорит, что пока не понятно, чем европейцы заместят наше топливо. Он не исключает, что европейцы введут исключения, как это было с нефтью, когда под ограничения не попали трубопроводные поставки и перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии.

В крайнем случае нефтепереработка частично может быть замещена дополнительными объемами экспорта сырой нефти. «Вероятно, складывающаяся ситуация станет стимулом для наращивания объемов внутренней переработки нефти. В целом же отечественная нефтяная отрасль будет активно искать и находить новые экспортные возможности при поддержке правительства», – говорит Манжос.

«Именно во второй половине 2023 года можно ожидать восстановления добычи и экспортных объемов продаж российской нефти на фоне увеличения мирового спроса. Мы ожидаем роста спроса после полного отказа от политики нулевой терпимости к ковиду в Китае и прохождения мировой рецессии. Ситуация может разрешиться быстрее с появлением нефтяного хаба в Турции, откуда российская нефть сможет продаваться в страны ЕС», – заключает Чернов. В Турции говорят, что у них есть все возможности транспортировать российскую нефть в этот хаб, не нарушая никаких ограничений.

Турция уже хорошо зарабатывает на разрыве отношений ЕС с Россией. Анкара в разы нарастила импорт дешевой нефти из России, благодаря чему она загрузила свои НПЗ на полную. Произведенные из российской нефти нефтепродукты, в том числе авиационный керосин, Турция продавала по высоким ценам в европейские страны, заработав на этом миллиарды долларов. Понятно, что Анкара будет стремиться не упускать выгоду.

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