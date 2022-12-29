 

Председатель Совмина Крыма Гоцанюк: Движение большегрузов по Крымскому мосту возобновится в марте

29.12.2022, 0:00, Новости дня
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Движение большегрузного автотранспорта по Крымскому мосту планируется открыть в марте, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» сообщил, что работу Крымского моста должны восстановить к марту, тогда по нему и поедут большегрузы. С точки зрения проезда грузовых автомобилей эта ситуация будет разрешена к марту, добавил он.

По его данным, ежедневно по паромной переправе через Керченский пролив проходит 600-700 автомобилей. Также для большегрузов организован сухопутный маршрут через новые территории.

Гоцанюк добавил, что Крым на железнодорожном транспорте в новогодние праздники планируют посетить порядка 117 тыс. человек – примерно в полтора раза больше, чем годом ранее, передает ТАСС.

Он отметил, что 31 декабря в республику ожидается прибытие поезда «Крымский вояж», который будет работать по 7 января.

25 декабря семимиллионный пассажир с декабря 2019 года – начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде «Гранд Сервис Экспресс» из Санкт-Петербурга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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