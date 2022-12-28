 

Жуть! Пирующая скандалистка Собчак крупно оконфузилась

28.12.2022, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Целых три недели Ксения Собчак провела в Литве, куда бежала, якобы испугавшись уголовного преследования. Напомним, работавшие с журналисткой молодые люди оказались в СИЗО. Тех обвиняют в вымогательстве у главы “Ростеха”. Пока коллеги блондинки находятся в следственном изоляторе, она посещает светские мероприятия – то есть пирует и веселится.

Недавно Собчак заметили на вечеринке, которую устроила ее давняя знакомая Виктория Шелягова. Для выхода в свет Ксения надела облегающее черное платье с открытыми плечами и спиной. Правда, случился конфуз, причем крупный. Дело в том, что телеведущая вовсе не выглядела соблазнительно и привлекательно.

Просматривая кадры с вечеринки, интернет-пользователи заметили: наряд лишь подчеркнул недостатки фигуры знаменитости. И без того маленькая грудь исчезла, а ребра 41-летней блондинки жутковато выпирали.

Напомним, сейчас Ксения Собчак проводит для россиян виртуальную экскурсию по своему роскошному дому, в который вложила немало денежных средств. В Сети предполагают, что супруга Константина Богомолова таким образом рекламирует жилье в надежде избавиться от него и якобы отправиться за границу с концами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.22 / Мнение: Смыслы

26.12.21 / Мнение: Поздравления для Марко

27.10.22 / Spiegel – «голосуют ногами» — немецкие военные отказываются служить в бундесвере из-за позиции властей по Украине

27.11.22 / Филипповка и Куделица: что нельзя делать в праздник 27 ноября

21.04.22 / Мнение: Ребрендинг ОПЗЖ

15.07.22 / “Нет ни совести, ни чести”: укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи

03.08.22 / Отремонтированную турбину Siemens установят на «Северный поток-2»

22.12.21 / Айза желает счастья – Личное мнение

22.12.22 / Мнение: Место проклятое, или 15 мертвецов на белорусское кресло

20.05.22 / Мнение: РМ-11. Почему русским не нравится в России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика