В столице Швеции прогремел взрыв

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28.12.2022, 23:05, Разное
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В столице Швеции случилось ЧП. Уточняется, что на юге Стокгольма у ворот жилого дома в районе Энскедален прогремел взрыв.

Никакой информации о возможных пострадавших на данный момент нет, сообщает телеканал “360”. Уточняется, что на месте происшествия найдены отдельные части ручной гранаты. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, передает RT.


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