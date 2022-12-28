TV4 – «так быть не должно» — Польша стала отапливать дома углём и теперь задыхается от смога

Польша стала отапливать дома грязным бурым углём в ущерб здоровью собственного населения, пишет TV4. Правительство страны ослабило нормы в области охраны окружающей среды, чем вызвало возмущение экологических активистов, которые в некоторые дни фиксируют самое сильное загрязнение воздуха не только в Европе, но и во всём мире. Более того, стали чаще болеть дети, у которых появляются инфекции верхних дыхательных путей, хрипота и заложенность носа.

Сегодня в Закопане на юге Польши холодно, поэтому Пржемыславу приходится заправлять свою горелку в подвале углём.

ПРЖЕМЫСЛАВ БОЛЕХОВСКИЙ, домовладелец в Закопане: В ноябре я купил три тонны угля, но на всю зиму мне нужно около четырёх с половиной.

Польша испытывает дефицит угля, и это происходит в стране, где три миллиона домохозяйств используют уголь для отопления своих домов. Однако около двух третей угля, который люди сжигают дома, раньше привозили из России, но из-за санкций его импорт сведён почти к нулю. В ответ правительство ослабило правила охраны окружающей среды, среди которых теперь будет разрешено сжигать грязный бурый уголь. Это сильно ударит по экоактивистам, которые боролись за ужесточение экологического законодательства. Одна из них — проживающая в Закопане Йола Ситарз-Вуйчицка.

ЙОЛА СИТАРЗ-ВУЙЧИЦКА, экоактивист в Закопане: Сейчас ничего не действует. Вряд ли остались хоть какие-то правила по охране воздуха. Можно сжигать любой уголь, даже самый грязный. Это вообще никак не контролируется.

На датчике Йолы можно увидеть, насколько высок на сегодняшний день уровень загрязнения воздуха. Он почти в четыре раза превышает предел того, что считается опасным для здоровья населения.

ЙУНА ЧЭЛЬГРЕН, корреспондент TV4: В некоторые дни, когда всё совсем плохо, здесь наблюдается самое сильное загрязнение воздуха не только в Европе, но и во всём мире.

Доктор Лидия говорит, что замечает у своих пациентов, когда люди начинают пользоваться угольщиками, особенно дети.

ЛИДИЯ КОЛОДЗЕЙ, врач общей практики: У детей кашель, инфекции верхних дыхательных путей, насморк или заложенность носа. Они хрипят и часто испытывают трудности с дыханием.

Закопане — туристический курорт. Сюда люди приезжают кататься на лыжах и наслаждаться горным воздухом. Йола прожила здесь всю свою жизнь, но теперь из-за загрязнений она вынуждена задуматься о переезде.

ЙОЛА СИТАРЗ-ВУЙЧИЦКА: Мы живём в XXI веке в центре Европы и задыхаемся от смога. Так быть не должно.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.