 

Каким курсом пойдем, товарищи?

28.12.2022, 22:55, Разное
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Что происходит с рублем и чего ожидать от него в дальнейшем.

  • 1 декабря доллар стоил около 61,5 руб.,

  • 16 декабря за $1 давали 64,7 руб.,

  • к 21 декабря доллар пробил отметку 70 руб. (впервые с 11 мая).

  • По состоянию на 17.56 мск 27 декабря доллар торговался по 71 руб.

    • Колебания курса рубля привели к дискуссии между начальниками по экономике на традиционную тему «кто виноват» и «что делать».

    Для начала аргументами обменялись Министерство финансов и финансовый регулятор.

    Текущее ослабление рубля связано в основном с ростом импорта в Россию, на прошлой неделе заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. Импорт пошел более активно, добавил он. А вот «введение ограничений на российскую нефть» — это всего лишь один из факторов, который в последние дни оказывает давление на курс рубля, но не единственный и даже не главный, пояснил глава Минфина.

    Министр сказал чистую правду: статистика платежного баланса ЦБ РФ указывает на существенное изменение динамики внешней торговли РФ в III квартале 2023 года. Импорт начал восстанавливаться, а вот темпы роста экспорта товаров и услуг замедлились.

    Железная логика:

    рост импорта провоцирует рост спроса на валюту, а рост спроса на валюту означает снижение курса рубля. Министерство финансов тут во всяком случае ни при чем.

    А что думают по этому поводу в Центральном банке?

    Позиция финансового регулятора нашла отражение в словах заместителя председателя ЦБ РФ Алексея Заботкина, сказанных 26 декабря в интервью РБК. «Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб».

    Тоже не поспоришь, хоть в учебник экономической теории вставляй цитату финансиста. Логика здесь такая: снижение цен на нефть потянуло за собой сокращение валютной выручки, что, должны мы понимать, означает сокращение доходов бюджета, а когда сокращаются доходы бюджета, то крепкий рубль никак не поможет правительству в выполнении его задач.

    Какая версия вам нравится больше?

    Курс рубля закачался, потому что люди хотят импортных товаров или потому, что нефть подешевела, и валюты у власти стало сильно меньше?

    Мне больше всего по душе слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, сказанные им в эфире телеканала «Россия» 27 декабря.

    ЦИТАТА

    «Крепкий рубль, он свою роль сыграл. Но сейчас мы видим, что в условиях, когда у нас падают доходы компаний и экспорт просаживается, экспорт у нас падает, но он у нас не эластичен, если брать нефтяной [экспорт], тоже неэластичен к курсу в целом. Доходы экспортеров, безусловно, проседают. Но я еще раз говорю, общие доходы проседают. <…> В этих условиях нам нужно, хорошо бы иметь курс рубля 70–80 рублей за доллар»

    Надо сказать, Белоусов еще летом предупреждал всех адептов «секты свидетелей укрепления рубля», что «правительство и Банк РФ работают над решением задачи…» по возвращению курса рубля к «оптимальному уровню».

    «Рубль у нас переукреплен, 55–60 рублей за доллар — это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок, — объяснял первый вице-премьер в интервью ТАСС. — Равновесным, комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар», — говорил Белоусов.

    Далее к заочной дискуссии чиновников о причинах снижения курса рубля присоединился экс-министр экономического развития, а ныне помощник президента Максим Орешкин. По его словам, серьезных предпосылок для ослабления национальной валюты нет.

    ЦИТАТА

    «То, что мы видим сейчас на рынке, то резкое движение (ослабление рубля. — прим. ТАСС), оно, конечно, не носит какого-то объективного характера. …Важно, чтобы сильный рубль был не просто на основе каких-то разовых факторов и разовых изменений, а был устойчивый и сильный рубль», — добавил господин Орешкин (цит. ТАСС).

    Четыре мнения, и все разные. Это понятно: каждый из начальников по экономике выбирает ту версию, которая в максимальной степени снимает с него ответственность за происходящее.

    Тем более что одновременно хочется и крепкого рубля, и экономического роста, и бюджетных сверхдоходов… И действительно, снижение цен на нефть и падение доходов экспортеров не могли быть результатом действий финансового регулятора и экономического блока правительства — на то были другие причины. И по существу — прав первый вице-премьер Андрей Белоусов: нет притока долларов — значит, рубль будет дешевле.

    Личное мнение, не являющееся инвестиционной рекомендацией:

    я в этой ситуации к Новому году чего-нибудь импортного прикупил бы — пока в магазинах ценники не начали переписывать.

    А может быть, и не только импортного. Стоимость сахара за одну неделю подскочила на 10–15%, в том числе из-за снижения курса рубля. Минсельхоз предупредил о риске нового ограничения цены на сахар.

    Дмитрий Прокофьев

    Источник: Новая газета


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