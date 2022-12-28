Мнение: Генерал и глыба

В среду днем на прогуливающегося во время обеденного перерыва генерал-лейтенанта МЧС Анатолия Елизарова упала глыба льда.

Генерал получил травму головы и компрессионный перелом позвоночника.

«Елизаров прооперирован. Он в сознании, находится под наблюдением врачей»,— сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Дай Бог здоровья генералу, пусть выздоравливает и возраящается на службу. Но есть вопросы.

Появилось и видео падения огромной ледяной глыбы, говорят, что это видео уже и по ТВ показали.

Пишут, что ледяная глыба сорвалась с крыши здания Национального центра управления кризисными ситуациями МЧС.

Как на крыше здания МЧС могла появиться такая глыба? Куда смотрели проверяющие и контролирующие подразделения МСЧ?

И еще. Что происходит в Москве? То ли ледяных глыб в столице стало многовато, что хоть какая-то из них по теории вероятности должна была упасть на генерала? То ли генералов стало так много, что хоть на кого-то из них, по той же теории вероятности, должна была упасть ледяная глыба?

Какие еще есть версии? Не надо ерничать и выдвигать версию, что это диверсия СБУ….

На снимках: генерал-лейтенант Анатолий Елизаров

место падения глыбы льда, отсюда

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