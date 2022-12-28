Правительство продлило сертификаты летной годности иностранных самолетов на 2023 год

Правительство РФ продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями.

Сертификаты продлены в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года, цитирует документ ТАСС.

Накануне Росавиация сообщила, что парк самолетов российских компаний обеспечен сертификатами летной годности. Более 90% самолетов от общего парка российских авиакомпаний в этом году прошли инспекционные проверки и получили сертификаты летной годности от авиавластей РФ, отмечали в Росавиации.

В 2023 году заказчик должен получить два самолета SSJ-New по программе импортозамещения, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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