Правительство продлило сертификаты летной годности иностранных самолетов на 2023 год
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Правительство РФ продлило до 31 декабря 2023 года сроки действия сертификатов летной годности иностранных самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями.
Сертификаты продлены в случае окончания сроков их действия в период с 1 марта до 31 декабря 2022 года, цитирует документ ТАСС.
Накануне Росавиация сообщила, что парк самолетов российских компаний обеспечен сертификатами летной годности. Более 90% самолетов от общего парка российских авиакомпаний в этом году прошли инспекционные проверки и получили сертификаты летной годности от авиавластей РФ, отмечали в Росавиации.
В 2023 году заказчик должен получить два самолета SSJ-New по программе импортозамещения, сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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