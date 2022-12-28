Лавров: Греция заверила, что не будет передавать системы С-300 другим странам

Греция заверила Россию, что помнит об обязательстве не передавать третьим странам российские зенитно-ракетные комплексы С-300, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале прокомментировал слухи о том, что Греция якобы собирается передать С-300 Украине. Министр сообщил, что российскому послу было поручено обратиться за разъяснениями в МИД и Минобороны Греции, напомнить им, что эти системы переданы Греции, а не другим странам.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, как С-300 планировалось доставить на Кипр, однако Запад сделал все, чтобы этого не допустить.

Учитывая островное положение Кипра и учитывая, что он не был членом НАТО, в итоге был достигнут компромисс, который всех устроил – эти системы купила Греция, рассказал Лавров. Он подчеркнул, что по контракту Греция не вправе передавать С-300 третьим странам без согласия российской стороны.

Лавров отметил, что Россия напомнила Греции об обязательствах не передавать С-300 другим странам, а «они сказали, что помнят об этом».

По словам Лаврова, Москва тщательно следит за ситуацией, поскольку вопрос положения о запрете на передачу касается большинства вооружений, находившихся в Восточной Европе, где они по лицензиям производились в странах бывшего Варшавского договора.

«Так что приходится быть начеку, потому что много противоправного совершается под лозунгом «спасем Украину», потому что «Украина – это Европа», а «Европа це Украина», – заключил Лавров.

Спикер МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Москва предупредила Афины об ответственности в случае нарушения контракта и передачи российские зенитно-ракетные комплексы С-300 Киеву.

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