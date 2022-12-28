Как избежать появления перхоти зимой: несколько профилактических советов

Перхоть на голове – довольно частое явление в зимнее время года. Холодный сухой воздух на улице способствует высушиванию кожи, из-за чего она начинает отшелушиваться. У представительниц прекрасного пола появление перхоти в зимний период в большинстве случаев связано с гормональными изменениями. Стоит ли говорить, что это не лучшим образом сказывается на красоте девушки? А ведь чтобы предотвратить появление перхоти, достаточно заняться профилактикой этого кожного заболевания.

Подпитка кожи специальными маслами

Один из лучших способов по предотвращению появления перхоти зимой – использование масляных масок. Подобные средства дают коже головы недостающую влагу, а также помогают контролировать избыточное выделение жира, которое нередко возникает при пересыхании кожи. Приятный бонус от использования масла – здоровый блеск волос, однако имейте в виду, что рекомендуется использовать только натуральные составы – миндальное, кокосовое, оливковое и другие масла. При желании можно добавить несколько капель эфира чайного дерева – это позволит защитить кожу от многих других заболеваний. Наносите масло на голову массажными движениями и выдерживайте маску в течение часа, а как только косметическая процедура будет завершена, используйте шампунь и теплую воду для смывания остатков невпитавшегося масла.

Регулярное мытье волос

С приходом холодов многие люди начинают реже мыть голову, ведь она не потеет так сильно, как летом. Однако не стоит забывать, что засаленная кожа – одна из главных причин образования перхоти. Если вы хотите избавить себя от подобной проблемы, то рекомендуется мыть волосы хотя бы 2-3 раза в неделю. Вместо горячей воды следует применять теплую, иначе вы рискуете вызвать резкий перепад температур в организме, особенно если начнете принимать душ или ванную сразу после прихода домой. В то же время перебарщивать с мытьем волос не рекомендуется, ведь частое использование шампуня может также негативно отразиться на здоровье кожи головы.

Использование яблочного уксуса

Один из самых эффективных домашних способов лечения перхоти подразумевает применение яблочного уксуса, который успешно борется с белыми хлопьями на голове, а также очищает закупоренные поры и волосяные фолликулы от избытка жира. Кроме того, яблочный уксус восстанавливает pH-баланс в верхних слоях эпидермиса, благодаря чему уменьшается вероятность распространения грибков, которые приводят к появлению перхоти. Для приготовления народного средства необходимо смешать две столовые ложки яблочного уксуса с двумя столовыми ложками воды, после чего нанести раствор на кожу массажными движениями. Спустя пять минут уксус смывается теплой водой. Результат от процедуры будет заметен уже после 2-3 применений.

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Терапия солнцем

Поскольку в зимний период человеческий организм испытывает дефицит витамина D3, настоятельно рекомендуется не упускать возможности понежиться на солнышке, когда стоит ясная погода. Данное вещество нормализует выработку кожного сала, в результате чего вероятность появления перхоти снижается в несколько раз. Разумеется, никто не советует вам загорать на снегу в купальнике, однако устроить часовую прогулку все же рекомендуется. При этом вам вовсе не обязательно снимать шапку и рисковать заболеть: витамин D3 проникнет в ваш организм через кожу лица и рук. Находиться на солнце слишком долго нежелательно, поскольку это чревато ожогами от ультрафиолета даже в холодное время года. Если зимой настала оттепель, а вы хотите провести несколько часов на улице, то обязательно намажьте открытые участки кожи солнцезащитным кремом.

Здоровое питание

Современная пищевая промышленность может похвастаться огромным разнообразием продуктов. К сожалению, среди товаров нередко встречаются и те продукты, которые провоцируют аллергические реакции. Следовательно, контроль рациона в зимнее время года является важным шагом для борьбы с перхотью. Старайтесь включить в меню как можно больше продуктов, обогащенных цинком, витамином B6 и жирными кислотами – все эти компоненты показывают высокую эффективность в борьбе с перхотью. Прежде всего включите в меню побольше рыбы и других морепродуктов, а также овощей и фруктов. А вот от быстрых углеводов, например булочек, пирожных и других сладких кондитерских изделий, рекомендуется отказаться.

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Предотвращение обезвоживания

Чтобы помочь организму избавиться от вредных веществ, важно выпивать не меньше 2 литров воды в день. При недостатке жидкости в теле кожа на голове становится сухой, в результате чего сильно шелушится. Разумеется, у каждого человека есть своя точная норма живительной жидкости, ведь кто-то помимо воды пьет много чая или соков. А вот чего точно не следует употреблять, дабы избежать обезвоживания, так это алкоголя и сладких газированных напитков. Они не только осушают ваш организм, но и провоцируют развитие заболеваний различных органов. Так что если вы будете бороться с перхотью подобным способом, то заодно и улучшите состояние своего здоровья.

Управление стрессом

Стресс и переживания провоцируют в организме химические процессы, которые приводят к образованию большого количества жира на коже головы. Разумеется, подобное состояние приведет к образованию перхоти, поэтому важно уметь бороться со стрессом. К примеру, вы можете начать медитировать, слушать приятную музыку, а также заниматься йогой и устраивать прогулки на свежем воздухе. Однако самое лучшее, что вы можете сделать, – постараться избегать стрессовых ситуаций. Если вы знаете, что общение с тем или иным человеком приводит к стрессу, то постарайтесь ограничить любые контакты с данной персоной. Также не стоит провоцировать скандалы на пустом месте, ведь таким образом вы ухудшаете настроение не только себе, но и другим людям.

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Регулярное расчесывание волос

Своевременное избавление от частичек омертвевших клеток кожи – залог красивых локонов. Разумеется, проще всего это сделать с помощью расчесывания волос специальной массажной расческой. Подобная процедура не только избавит вас от перхоти, но и будет стимулировать приток крови к верхнему слою эпидермиса, в результате чего пряди будут здоровыми и прочными. Однако важно уметь расчесывать волосы правильно. Делать это необходимо ровными и уверенными движениями от макушки до кончиков. Таким образом вы равномерно распределите масло, выделяемое кожей, по всем волосам и предотвратите появление перхоти. Крайне важно время от времени чистить расческу или щетку, ведь в них могут начать скапливаться частички жира, грязи и перхоти.

Профилактика влажным воздухом

Сухой зимний воздух крайне неблагоприятен для кожи головы. Низкая влажность как на улице, так и в помещении провоцирует шелушение кожи, поэтому хотя бы в доме необходимо повысить показатель влажности с помощью специальных устройств. Это могут быть как автоматические, так и ручные распылители, а еще вы можете найти широкую емкость, насыпать в нее керамзит и добавить воду: жидкость будет постоянно испаряться, в результате чего показатель влажности воздуха возрастет. Еще более радикальный, но не менее эффективный способ – повесить на радиатор отопления влажную простыню или любую другую ткань. Вам останется лишь время от времени опрыскивать ее с помощью пульверизатора, чтобы комната наполнялась полезным влажным воздухом.