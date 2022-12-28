Огрехи в домашнем маникюре – не повод начинать все сначала: исправляем допущенные ошибки с помощью лайфхаков

Многие женщины делают маникюр своими руками. При этом им не всегда удается избежать ошибок. Если вы допустили огрехи при покраске ногтей, то это не значит, что вам нужно смывать лак и начинать все сначала. В статье мы приведем полезные лайфхаки, которые помогут вам исправить ошибки в домашнем маникюре.

Размазался лак

Если у вас размазался лак на ногте, то вы можете исправить этот огрех несколькими способами.

Вы можете использовать ручку-корректор для лака. Она разбавит покрытие и сотрет его с ногтя. Если у вас нет этого средства, то окуните ватную палочку в жидкость для снятия лака и протрите проблемное место. Затем нанесите лак заново.

Если лак еще не высох, то вы можете разгладить размазанное место пальцем, а затем нанести еще один слой покрытия и прозрачный топ.

Вы можете также использовать элементы дизайна. Закрасьте ноготь с размазанным лаком блестками или прикройте проблемное место декоративной наклейкой.

Лак попал на кожу пальцев

Если вы наносите лак толстой кистью, то он может испачкать кожу пальцев. Такой маникюр выглядит неаккуратно.

Эту ошибку можно легко устранить. Удалите пятна с помощью карандаша-корректора или ватной палочки, смоченной в жидкости для снятия лака.

Чтобы предотвратить подобную проблему, перед нанесением лака смажьте кожу вокруг ногтей питательным бальзамом или жирным кремом.

Лак откалывается

Даже очень качественный лак может откалываться от ногтей из-за неблагоприятных внешних факторов. Бывают случаи, когда трещины и сколы появляются уже через 2 – 3 дня после окрашивания.

Возьмите тонкую кисточку и лак, которым вы красили ногти. Аккуратно “залатайте” участок, на котором откололось покрытие.

Вы можете использовать и более креативный способ. Замаскируйте проблемное место с помощью декоративной наклейки или покройте ноготь прозрачным лаком с крупными блестками. У вас получится интересный нейл-арт.

Чтобы данная проблема не возникала впредь, обезжиривайте поверхность ногтевой пластины перед маникюром. Не забывайте использовать базовое и топовое покрытие. Наносите новый слой лака после того, как предыдущий полностью высох. Эти шаги помогут продлить срок ношения маникюра.

Сломался ноготь

Даже самый красивый маникюр теряет привлекательность, если у вас сломался ноготь. Чтобы исправить ситуацию, носите с собой в сумочке пилку. С ее помощью аккуратно подпилите проблемное место. Затем вам нужно подрезать и подровнять остальные ногти, чтобы они имели одинаковую длину.

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Если ноготь не сломался, а откололся с краю, то возьмите пилку и придайте ему другую форму. Таким же способом обработайте все остальные ногти.

Пузырьки воздуха

Пузырьки воздуха портят маникюр. Они делают покрытие ногтей неровным.

Чтобы предотвратить эту проблему, обязательно обезжиривайте ногти перед окрашиванием. Не наносите на ногтевые пластины кремы и масляные составы.

Перед использованием не встряхивайте емкость с лаком. Иначе в него попадет воздух. Чтобы перемешать состав, просто покатайте флакон между ладонями. Также полезно перед применением подержать лак на полке холодильника около 10 минут.

Во время создания маникюра держитесь подальше от вентилятора, сквозняков и кондиционера. Воздушные потоки приводят к появлению пузырьков.

Прилипшая ворсинка

Нередки случаи, когда к нанесенному лаку прилипает ворсинка. Если покрытие еще не высохло, то аккуратно удалите ее тонкой иголкой. Затем нанесите еще один слой лака. Это полностью замаскирует недочет.

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Если лак уже высох, то попробуйте скрыть ворсинку под слоем блестящей эмали. Вы также можете отполировать ногтевую пластину бафом, чтобы удалить соринку. После этого покройте проблемное место слоем цветного лака.

Неаккуратный маникюр

Многим женщинам бывает трудно наносить лак на правую руку. Из-за этого покрытие получается неаккуратным.

Вы может воспользоваться интересным лайфхаком. Крепко держите кисточку в левой руке. Делайте движения пальцами правой руки под кистью с лаком.

Если у вас не получается работать левой рукой, то обработайте кожу вокруг ногтевых пластин кремом или вазелином. Наносите покрытие как умеете. Затем возьмите кусочек ткани и сотрите излишки лака.

Трудно удалить блестки

Лак с блестками очень трудно удалить. Его не всегда удается быстро растворить специальной жидкостью с ацетоном. Чтобы облегчить его удаление, подержите пальцы несколько минут в горячей воде.

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Если покрытие очень стойкое, то смочите ватные диски в жидкости для снятия лака и приложите к ногтям. Оберните кончики пальцев фольгой. Растворитель не будет испаряться, и через 2 – 3 минуты вы сможете удалить блестки.

Лак долго сохнет

Бывают случаи, когда лак очень долго сохнет. Окуните руки в холодную воду и подержите 3 – 4 минуты. Покрытие быстро застынет. Этот лайфхак также предотвращает размазывание лака.

Лак стал слишком густым

Если ваш любимый лак начал засыхать, то разбавьте его каплей жидкости для удаления маникюра. В дальнейшем старайтесь плотно завинчивать колпачок и очищать горлышко флакона от застывшего средства.

Лак пролился

Если вы случайно пролили лак на пол или ковер, то как можно скорее соберите его с поверхности. Затем необходимо удалить его остатки. Для светлых тканей используйте жидкость для снятия лака, а для темных – спирт.

Если вы пролили лак на деревянную поверхность, то не трите ее жидкостями. Распылите на пятно лак для волос. Через 20 – 30 секунд сотрите его мягкой тряпочкой.

Заключение

Знание этих хитростей поможет вам вовремя устранять огрехи в окрашивании ногтей. С их помощью вы сможете вернуть привлекательность маникюру, даже если вы допустили ошибку при нанесении лака.