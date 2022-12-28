 

Мнение: Подвести вместе с психологом персональные итоги года!

28.12.2022, 22:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

(разговор онлайн по льготным расценкам)

По случаю предстоящих праздников – новое уникальное предложение для всех, кому дорого собственное психологическое благополучие: разговор с опытным профессиональным психологом об итогах своего личного (и не самого простого) года. Ведь конец старого года – это прекрасный повод “подбить баланс”, понять, что получилось, а что нет, какие цели оказались недостижимы, а какие – иллюзорны. И конечно – повод оценить перспективы и составить для себя план на следующий год (который обещает быть как минимум еще более непростым).

Работа психолога – помочь вам открыть те двери, которые заржавели или вообще давно заколочены в вашем сознании; просто, если это периодически не делать – не удается вырваться из “заколдованных кругов”, в которые на самом деле мы сами себя загоняем. Но это непросто – и далеко не всегда приятно. Хотя, не скрою – в итоге часто бывает интересно и совершенно неожиданно. Мы сами не знаем, как много мы сами от себя скрываем.

Обращайтесь также, если у вас есть какие-то психологические проблемы – в любви, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], телефон и Вацап по номеру +7-915-823-13-25. Алексей РОЩИН.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04.21 / Скандалы: «У них нет не только неопровержимых доказательств, вообще нет никаких доказательств»

29.11.22 / Россияне недовольны «прозападным курсом» Эрмитажа на фоне геополитических событий

27.09.22 / Причиной утечки на «Северном потоке» стала врезка, которую сделали польские рыбаки

25.07.20 / Мнение: Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации

26.11.21 / Дед Мороз проведёт прямую линию на «Первом канале» 30 декабря

31.08.20 / Жуткая месть обиженной старушки

21.05.22 / Мнение: Премьер-лига осталась без «Рубина»

02.11.22 / Здоровая альтернатива мясу: учимся готовить стейк из цветной капусты разными способами

19.01.22 / Придуши прекрасные порывы

04.05.21 / Российская экосистема пропаганды и дезинформации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика