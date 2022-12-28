Путин и президент Кубы обсудили проекты в энергетике и промышленности

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств особое внимание уделили взаимовыгодным совместным проектам в энергетике и промышленности.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», – говорится в сообщении.

Также лидеры подтвердили готовность к реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Диас-Канеля в Россию 19–22 ноября.

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