Путин и президент Кубы обсудили проекты в энергетике и промышленности
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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главы государств особое внимание уделили взаимовыгодным совместным проектам в энергетике и промышленности.
«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства», – говорится в сообщении.
Также лидеры подтвердили готовность к реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Диас-Канеля в Россию 19–22 ноября.
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