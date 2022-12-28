Путин поздравил президента Кубы с отмечаемым 1 января национальным праздником

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником – Днем освобождения, который на Кубе отмечается 1 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин передал пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры РФ и Кубы обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения.

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