Путин поздравил президента Кубы с отмечаемым 1 января национальным праздником
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником – Днем освобождения, который на Кубе отмечается 1 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин передал пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что лидеры РФ и Кубы обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, поздравив главу республики с днем рождения.
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