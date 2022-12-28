 

AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink

28.12.2022, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.

Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».

Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.

По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.

Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.20 / Ла Лига. “Бетис” на домашней арене уступил “Вильярреалу”

12.03.21 / Подельницу Плахотнюка приговорили к 10 годам за вывод из РФ 126 млрд рублей

06.08.22 / Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье

04.07.22 / Американцев возмутила реакция Харрис на вопрос о бензине

13.11.21 / Суд избрал меру пресечения для водителя, сбившего в Харькове подростков. Он может выйти из СИЗО под залог

22.10.21 / Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковых ракет. Позже минобороны признало, что пуски были провальными

07.10.21 / В Киевской области полиция ищет трех школьников. Известно, что они сбежали в лес

22.11.20 / После игры с Россией у забившего два мяча сербского футболиста Йовича обнаружили COVID-19

16.06.21 / Проценко допустил возможность отсутствия антител у 10% вакцинированных

20.01.21 / В Харькове СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению боевых пистолетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика