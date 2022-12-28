AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.

Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».

Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.

По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.

Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».

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