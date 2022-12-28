Алсу, Сергей Лазарев, Валерия, Зара и другие звезды приняли участие в благотворительном проекте

Платформа добрых дел ДОБРО.РФ совместно с кондитерской Cakeme.Moscow запустили серию особенных тортов, украшенных рисунками детей из детского дома “Анита-центр”. Акцию подержали многие звезды, включая Зару, Валерию и Иосифа Пригожина, Сергея Лазарева, Алсу, Марию Кожевникову, Елену Летучую, Хиблу Герзмаву, Сати Спивакову, Жасмин, Екатерину Стриженову, Анну Снаткину, Марьяну Спивак, Софью Присс, Екатерину Волкову, Митю Фомина, Елену Захарову и многих других.

30% от продаж “добрых тортов” будет направлено в фонд “Академия Жизни”, на попечении которого находится “Анита-центр”. “Академия жизни” – благотворительный фонд, целью которого является социальная адаптация детей в детских домах. Специалистами фонда разработана уникальная программа для индивидуальной и групповой работы с сиротами.

Сергей ЛазаревМария КожевниковаЗараВалерияЕлена ЛетучаяМарьяна СпивакМитя ФоминИрина Чайковская, Ясмина Муратович в “Анита-центр”