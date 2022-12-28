 

Жительницу Москвы освободили из квартиры после 18-дневного заточения

28.12.2022, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

СМИ стала известна ужасающая история из Москвы. Сообщается, что в столичном районе Преображенское девушка провела 18 дней без еды и воды в запертой квартире на Большой Черкизовской.

По данным телеканала “360”, россиянку удалось вызволить из заточения. Дверь вскрыли слесарным инструментом, полицейским предоставили доступ. Источник сообщил, что муж женщины уехал в Ярославль и не отвечает на звонки. Обстоятельства выясняются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02.22 / Ники Хилтон-Ротшильд подтвердила третью беременность: первое фото

31.05.22 / О международных кинофестивалях – Личное мнение

22.04.21 / Послание Президента Федеральному Собранию

30.09.22 / Мнение: Падение Европейской империи, ЕС уже проиграл и скатывание Европы в Средневековье

16.11.22 / Проблемы со здоровьем? Народ оторопел от вида безобразно расплывшегося Борисова

26.05.22 / Мнение: Изгнание…

19.11.21 / На вьющихся волосах челка также смотрится красиво. Трендовые варианты для кудрявых девушек

07.12.21 / Социологи обнаружили признаки преодоления кризиса: россияне стали больше тратить на «Доширак»

10.03.21 / Роспотребнадзор пригрозил замедлить ввоз импортных лекарств, чтобы наказать Запад за санкции

11.12.22 / Мужик по понятиям – звезды шоу-бизнеса бросились выгораживать грубияна Лепса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика