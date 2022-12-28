Американский экономист – золотой век санкций США близок к завершению

Санкции долгое время были излюбленным дипломатическим оружием Соединённых Штатов, однако их «золотой век» может вскоре подойти к концу, пишет в статье для Global Affairs экономист Агата Демаре. Как отмечает автор, многие противники Вашингтона начали укреплять свою экономику для борьбы с американскими ограничительными мерами и становятся всё менее зависимыми от западных финансовых инструментов. На смену односторонним американским санкциям должны прийти многосторонние, обойти которые будет сложнее, уверяет эксперт.



AP

Санкции долгое время были излюбленным дипломатическим оружием Соединённых Штатов, напоминает в статье для Global Affairs экономист Агата Демаре. Ярким примером стала реакция администрации Байдена на начало российской спецоперации на Украине: она немедленно ввела в отношении Москвы ряд карательных экономических мер и призвала другие правительства сделать то же самое, напоминает автор. По её мнению, популярность санкций у американских политиков объясняется тем, что они заполняют вакуум между «пустыми» дипломатическими заявлениями и «смертоносными» военными интервенциями. Тем не менее золотой век санкций США может скоро закончиться, предупреждает эксперт.

Учитывая, что Вашингтон всё больше и больше полагается на санкции, многие «государства-изгои» начали укреплять свою экономику для борьбы с этими мерами. Как напоминает Демаре, в 2012 году Соединённые Штаты отключили Иран от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT, которая позволяет осуществлять практически все международные платежи, и другие враги США приняли это к сведению, опасаясь стать следующими. Затем, в 2014 году, западные страны ввели санкции против РФ после присоединения Крыма, что побудило Москву сделать экономическую автономию своим приоритетом. Наконец, в 2017 году, ограничив экспорт американского полупроводникового ноу-хау в Китай, Соединённые Штаты поставили своих противников в известность о том, что их доступ к важнейшим технологиям может быть перекрыт.

Эти три эпизода способствовали возникновению нового явления: сопротивления санкциям, пишет эксперт. Мощь американских санкций в отношении других стран проистекает из главенствующего положения доллара США и американского контроля над глобальными финансовыми каналами, поясняет автор статьи. Это означает, что враги Соединённых Штатов будут искать финансовые инновации, которые уменьшают эти преимущества США.

Предупреждения о негативных последствиях чрезмерного применения санкций звучали и раньше. В 1998 году беспокойство на этот счёт высказывал бывший президент США Билл Клинтон, предупреждая, что страна «рискует выглядеть так, будто мы хотим ввести санкции против всех, кто с нами не согласен».

Одним из инструментов, сделавших страны более устойчивыми к санкциям, стали двусторонние валютные операции, позволяющие действовать в обход доллара США, пишет экономист. Китай с удовольствием воспользовался этим инструментом, подписав соглашения о двусторонних валютных операциях более чем с 60 странами, включая Аргентину, Пакистан, Россию, Южную Африку, Южную Корею, Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, на общую сумму почти $500 млрд. В 2020 году Китай впервые оплатил более половины своей торговли с Россией в валюте, отличной от доллара США, что сделало большинство этих операций невосприимчивыми к санкциям США.

Растущее желание Китая отказаться от доллара США понятно, учитывая плачевное состояние отношений между Вашингтоном и Пекином, отмечает автор статьи. Но союзники США также заключают сделки по валютным свопам. Так, в 2019 году Индия закупила у РФ зенитные ракетные комплексы С-400, что должно было спровоцировать санкции США. Но Индия и РФ возродили соглашение о расчётах в местной валюте, заключённое ещё в советские времена. В итоге Индия купила российские ракеты за рубли и рупии, тем самым избежав американских санкций.

По словам Демаре, ещё один способ, которым страны защищают себя от санкций, — это развитие незападных платёжных систем. До тех пор пока страны продолжают использовать западные финансовые каналы, особенно SWIFT, они не смогут укрыться от санкций. Полное прекращение доступа страны к SWIFT — это «ядерное оружие» в арсенале санкций США. Он был использован только один раз, против Ирана. Китай и РФ активно готовят свои собственные альтернативы системе обмена сообщениями на случай, если западные страны решат отключить и их.

Китайская альтернатива, известная как трансграничная межбанковская платёжная система, или CIPS, пока не может сравниться по объёмам обработки данных со SWIFT, но само её существование — это победа Москвы и Пекина, считает экономист. Ведь цель этих стран — иметь работающую альтернативу SWIFT, а не самую крупную платёжную систему.

Третьим инструментом, который противники США используют, чтобы избежать санкций, является цифровая валюта. В этой области лидирует Китай. Около 300 миллионов китайцев уже используют цифровой юань более чем в 20 городах, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Механизм быстро развивается: по прогнозам, к 2030 году цифровым юанем будет пользоваться миллиард человек. Более того, цифровой юань защищён от санкций. У Соединённых Штатов нет возможности ограничить использование виртуальной валюты, выпущенной центральным банком другой страны, напоминает экономист.

По отдельности соглашения о валютных свопах, альтернативные платёжные системы и цифровые валюты не оказали бы большого влияния на эффективность санкций США, но в совокупности эти инновации всё чаще дают странам возможность проводить транзакции по каналам, защищённым от санкций, пишет эксперт. Эта тенденция представляется Демаре необратимой. «Нет никаких оснований полагать, что отношения между Вашингтоном и Пекином или Вашингтоном и Москвой улучшатся в ближайшее время. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что ситуация ухудшится, что побудит Пекин и Москву удвоить свои усилия по защите от санкций», — прогнозирует автор статьи.

В дополнение к подрыву эффективности санкций рост числа финансовых каналов, защищённых от санкций, означает, что Соединённые Штаты всё меньше смогут контролировать финансовые транзакции других стран, что может затруднить борьбу с терроризмом или отслеживание признаков производства ядерного оружия в какой-либо из стран, предупреждает Демаре.

Всё это означает, что уже через десять лет односторонние санкции США смогут иметь лишь незначительный эффект, отмечает экономист. По её мнению, лучшей альтернативой, вероятно, станут многосторонние меры, поддерживаемые Японией, Соединёнными Штатами, странами Европейского союза и другими державами-единомышленниками. «Даже Китай не смог бы позволить себе потерять доступ к европейским, американским и японским рынкам одновременно», — замечает специалист. При самом лучшем сценарии разработка многосторонних санкций будет способствовать созданию глобальной основы для повышения эффективности санкций. Демаре предлагает создать глобальную структуру, которая занималась бы анализом устойчивости к санкциям и последствий финансовых ограничений для разных стран. «Организация, занимающаяся этими вопросами, может быть единственным лекарством от сопротивления санкциям», — уверена Демаре.