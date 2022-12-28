People’s Daily рассказала, как россиянка стала волонтёром в Китае и помогала бороться с коронавирусом

34-летняя россиянка Ольга Галиева, живущая в китайском Харбине, два года проработала в качестве волонтёра в местной общине. Как передаёт People’s Daily, по словам девушки, такой статус является как свидетельством её участия в борьбе с пандемией COVID-19 в Китае, так и признанием её работы местными жителями.



AP

За прошедшие два года Ольга Галиева из РФ уже совсем привыкла к своему новому статусу — волонтёра в китайской общине. Как пишет People’s Daily, по словам девушки, такой статус является как свидетельством её участия в борьбе с эпидемией COVID-19 в Китае, так и признанием её работы c местными жителями.

Как отмечает издание, 34-летняя Ольга в настоящее время проживает в городе Харбин вместе с мужем-китайцем Линь Лифэном и своими двумя детьми. Прожив в Китае 12 лет, она испытала много незабываемых моментов, однако участие в борьбе с эпидемией COVID-19 в Харбине в качестве волонтёра в общине произвело на неё самое сильное впечатление.

В 2020 году в Харбине началась первая волна эпидемии COVID-19, из-за чего во всём городе, в том числе и во всех городских общинах, были введены строгие противоэпидемические меры. В тот период община, где проживает семья Ольги, столкнулась с нехваткой рабочих рук — и её администрация через интернет разместила объявление о сборе волонтёров среди жителей. После того как Ольга увидела объявление, у неё сразу возникла мысль записаться и стать волонтёром.

«Сотрудники общины упорно трудились, чтобы обеспечить нашу безопасность, и я тоже захотела внести свой вклад как ради окружающих, так и ради моей семьи», — рассказала она.

Однако тогда Ольга была не уверена, принимают ли на эту работу иностранцев.

«Я рассказала мужу о своём опасении. Он поддержал меня и посоветовал попробовать зарегистрироваться. К счастью, в конце концов меня приняли», — поделилась девушка.

«Ольга рассматривает Харбин в качестве своей второй родины. А когда необходимо, нужно протягивать руку помощи. Поэтому мы с детьми её полностью поддержали», — отметил Линь Лифэн.

В самом начале Ольга вместе с другими сотрудниками общины отвечала за регистрацию информации о посетителях, в ходе которой она впервые осознала сложность волонтёрской работы.

«Эта работа казалась простой, но хорошо выполнить её совсем нелегко. Для этого необходимы терпение и тщательность», — полагает она.

Впоследствии Ольге предстояло выполнять ещё больше поручений: доставлять предметы повседневной необходимости жителям, которые находились на домашнем карантине, убирать их бытовые отходы, дезинфицировать мусор.

«Каждый день подниматься и спускаться по этажам в жилых домах, конечно, было тяжело. Иногда нам нужно было работать даже до глубокой ночи. Но я знала, насколько важна была моя работа для жителей. Каждая их улыбка, каждое слово благодарности давали мне понять, в чём ценность моего труда», — сказала россиянка.

С развитием эпидемиологической ситуации в общине Ольги стали на регулярной основе проводить массовое тестирование на нуклеиновые кислоты COVID-19, и тут её опыт в медицинской сфере очень пригодился.

«Раньше в РФ я работала медсестрой и приобрела необходимые профессиональные навыки, поэтому я помогала в проведении тестов», — сказала девушка, добавив, что, боясь заразить членов семьи, она в течение многих дней не жила дома.

«Хотя я очень скучала по детям, но понимала, что мы с семьёй будем в безопасности только тогда, когда все остальные в общине будут в безопасности», — сказала Ольга.

На взгляд Ольги, она не только участвовала в борьбе с эпидемией, но и стала бенефициаром от соответствующей политики. По её словам, масштабная вакцинация от COVID-19 среди населения является полезной противоэпидемической мерой.

«Я, муж и дети привились вакциной, что позволило нам почувствовать себя в полной безопасности», — поделилась девушка.

В период эпидемии COVID-19 Китай неоднократно и своевременно регулировал и оптимизировал свои противоэпидемические меры, всегда придерживаясь принципа «народ превыше всего, жизнь превыше всего», что глубоко ощутила и Ольга.

«Китай — это густонаселённая страна. Если бы вирусу было бы позволено свирепствовать, то многие люди лишились бы жизни, — сказала она. — Те противоэпидемические меры, которые были приняты правительством, исходили из желания защитить жизни людей. А этот эффект был достигнут».

Что касается будущих жизненных планов, то Ольга полна надежд.

«Период эпидемии для многих оказался нелёгким. Но трудности всё-таки пройдут — и мы встретим более прекрасное будущее, — сказала она. — После того как закончится эпидемия, мы с семьёй будем путешествовать и встретимся с родственниками и друзьями, с которыми долго не виделись».

Девушка надеется, что все будут находиться в полном здравии.