Мнение: Постапокалипсис в Нью-Джерси, американцам выгодно не работать и обвал продолжительности жизни в США

1. Столица американского штата Нью-Джерси, город Трентон, выглядит как после апокалипсиса. Заброшенные здания, закрытые магазины, граффити, преступники и душевнобольные на улицах… Асфальт на дорогах, однако, хоть и латаный, но довольно ровный на вид — то ли соблюдают технологию укладки, то ли мягкие зимы позволяют дорогам дольше служить (видео)





В комментариях народ пишет, что в других городах дела обстоят ещё хуже. Цитирую:



Я из города Трентона. В центре находиться опасно вечером, безопасно только днём в рабочие часы, когда все государственные предприятия работают: суды, налоговая, все гос. департаменты и тд. В центре города толком никто не живет. Близ находящиеся улицы – наркота. Чем дальше от центра в любую сторону, тем лучше. «Наши» живут на Брансуик-авеню. Это пункт-приёмник новых эмигрантов из Восточной Европы. Сейчас уже несколько лет никто не едет в страну. Поэтому наш Брансуик-авеню заселяется всё больше мексиканцами и неграми. Некогда цветущий город с 1960-х годов прошлого века превратился в то, что вы видите на экране. Это опасный город.



Но этот город не один такой в США. Заедьте в Кэмден, и вы сбежите оттуда через пару минут. Трентон по сравнению с Кэмденом ещё ничего, жить можно. Кстати. Добавлю. Есть прямо рядом с судом район Мельничный холм. Это пара улиц с красивой архитектурой, и за этим районом следят жители. Там живут в основном белые, как ни странно. И ещё там же находится, угадайте что? – Русская Православная Церковь, которая не подчиняется РПЦ. Трентон имеет богатую историю. Раньше он назывался Трент-таун. Все территория сегодняшнего города в своё время принадлежала господину Тренту, местному купцу. Он торговал продуктами, которые перевозил по водному каналу из Филадельфии. Этот канал до сих существует. Ещё там есть монумент Вашингтону. Здесь есть бесплатный государственный музей, где всего по чуть-чуть: начиная от выставок с иллюстрациями жизни индейцев до залов с композициями современного искусства. В Трентоне есть даже свой театр! И там нереально красиво.

2. К вопросу о причинах деградации современных США. Деградация неизбежна, когда на половине территории страна гражданам становится выгоднее не работать, а жить на пособия (ссылка):



Согласно новому исследованию в США, социальные выплаты для семьи из четырех человек превышают средний национальный доход домохозяйства в 24 штатах и находятся выше 100 тысяч долларов в год в Вашингтоне, Массачусетсе и Нью-Джерси. Срок действия многих субсидий по безработице, связанных с пандемией, истек, но существующие программы в сочетании с недавним расширением Закона о доступном медицинском обслуживании (ACA), также известного как «Obamacare», продолжают предлагать существенные стимулы для безработных.

Исследование, проведенное Комитетом по развитию процветания (CTUP) и экономистами Артуром Лаффером и Стивом Муром, обнаружило, что на многих высокооплачиваемых рабочих местах платят меньше, чем предлагает государство в виде помощи. В 14 штатах электрики, учителя, строители, пожарные и дальнобойщики зарабатывают меньше, чем размер совокупных федеральных пособий и пособия штата.

Штат Вашингтон является рекордсменом по самой щедрой системе пособий, где семья из четырех человек с двумя неработающими родителями может зарабатывать 122 653 доллара в год. Это ставит заработок безработных вашингтонцев намного выше среднего национального дохода домохозяйства в 70 784 доллара, согласно данным переписи населения США за 2021 год.

Отсутствие работы также имеет свои налоговые преимущества. «Пособия по безработице имеют по крайней мере одно налоговое преимущество во всех штатах: они не облагаются налогом, в отличие от заработной платы», — отмечается в отчете CTUP. В шести штатах — Алабаме, Калифорнии, Монтане, Нью-Джерси, Пенсильвании и Вирджинии — пособия также освобождены от подоходного налога штата. «Эти факторы еще больше склоняют баланс между работой и социальным обеспечением в пользу того, чтобы не работать», — говорится в отчете.

3. Сходство США с поздним СССР всё более разительно. Но есть, конечно, свои нюансы. В позднесоветское время народ у нас массово страдал и умирал от алкоголя. В США – от опиоидов. Проблема уже настолько серьёзна, что заметно тянет вниз среднюю продолжительность жизни американцев (ссылка):

Продолжительность жизни в США обрушилась до 25-летнего минимума.

Центр по контролю заболеваний США делится неутешительной статистикой. Продолжительность жизни американцев продолжает быстро сокращаться. Она упала с 79 лет в 2019 году до 76 лет в 2021. Это минимальный уровень с далёкого 1996 года – и самое резкое падение в современной истории США.

По продолжительности жизни Америка за два года упала примерно с 50-го на 70-е место в мире. США теперь находятся на одном уровне с Малайзией – и позади Польши, Перу, Марокко или Китая.

Основным фактором здесь являлась пандемия. За два ковидных года общая смертность от пандемии в США составила 1,1 миллион человек. Кроме того, на фоне пандемии резко упала рождаемость. Сейчас коэффициент рождаемости в США – 1,6 ребёнка на одну женщину – сильно ниже уровня воспроизводства населения. Американское население всё равно прирастает – но только за счёт миграции.

Ещё одной причиной падения продолжительности жизни стал опиоидный кризис. В 2021 году от передоза опиатами – в первую очередь фентанилом – в США погибли рекордные 100 тысяч американцев. Это в два раза больше, чем потери США во Вьетнаме. За последние 10 лет число скончавшихся от передозировки наркотиками американцев подскочило почти в 3 раза – и продолжает стремительно расти.