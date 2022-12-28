Мнение: О признании поражения Кремля… Стадия принятия наступает?

Неужели морок постепенно спадает и реальность во всей её суровой и жёсткой правде начинает просачиваться на самый верх?

Очень похоже на то. Хотя это лишь первые, очень робкие шаги… но зато — в том самом направлении.

Как бы то ни было…

Очень важное признание сделано. #Кремль устами одного из своих «бойцов» де-факто расписался в том, что годами гнался за химерой. И хотя прямо не говорится, что эта гонка была колоссальной геополитической ошибкой, такой вывод напрашивается.

«Главный геополитический итог 2022 года – движение к восстановлению однополярного мира. Именно так. Не переход к многополярному, а восстановление однополярного. Западная цивилизация консолидирована как никогда вокруг #США. США показали свою силу. И #Китай, и #Россия показали свою слабость. Мир шёл к многополярному миру, а в 2022 сменил курс на противоположный. Поэтому и война», – признаёт прокремлёвский политолог Сергей Марков, умеющий чутко держать нос по ветру.

Иначе говоря, ветры около Кремля сейчас таковы. Как минимум, на уровне исполнителей высокого и среднего звена. Про низовых можно вообще молчать, там депрессия и не прекращается весь год, а дефицит кадров приобретает уже циклопические размеры. Только «старая гвардия» ещё держится…

Значит, принятие уже не за горами?

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