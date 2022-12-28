 

Лавров: США по дипканалам сообщили о нежелании напрямую воевать с Россией, но об этом давно говорят официально

28.12.2022, 20:35, Новости дня
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США по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По его словам, по каналам, которые есть у посольства России, Москва уточнила информацию о передаче батареи Patriot и военных, которые могут отправиться на Украину.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», – передает ТАСС слова Лаврова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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