Лавров: США по дипканалам сообщили о нежелании напрямую воевать с Россией, но об этом давно говорят официально

США по дипломатическим каналам заявили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией, а также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

По его словам, по каналам, которые есть у посольства России, Москва уточнила информацию о передаче батареи Patriot и военных, которые могут отправиться на Украину.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», – передает ТАСС слова Лаврова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки.

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