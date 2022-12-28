 

Financial Times: ExxonMobil подала в суд на ЕС за введение налога на сверхприбыль нефтекомпаний

28.12.2022, 20:35, Новости дня
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Американская энергетическая корпорация ExxonMobil подала в суд на ЕС из-за введения налога на сверхприбыль нефтяных компаний, сообщила газета Financial Times.

В компании полагают, что ЕС превысил свои юридические полномочия, приняв решение о введении данного сбора, пишет Financial Times.

Иск подали два подразделения компании: германское и нидерландское. Они обратились в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. Компания оспаривает наличие у ЕС полномочий на введение подобного налога, отмечая, что это право обычно принадлежит отдельным странам, передает ТАСС.

По словам представителя ExxonMobil Кейси Нортона, которого цитирует газета, введение налога является «контрпродуктивной» мерой.

Ранее аналитики PwC предупредили промышленность Европы, что кризис, с которым она столкнется этой зимой, не закончится с окончанием холодов. Ее ждет еще минимум два тяжелых года. Многие компании в ЕС станут нерентабельными из-за дорогих энергоресурсов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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