 

Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине… Тренируют боевых комаров?

28.12.2022, 20:35, Новости дня
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Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

По словам министра, американские военные были в Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.

Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также в Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.

«Поэтому, когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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