 

Эллисон Мэк из “Тайн Смолвиля” раскрыла причины присоединения к секте

28.12.2022, 20:27, Разное
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Эллисон Мэк, известная по роли Хлои Салливан в сериале “Тайны Смолвиля”, в реальной жизни была завербована в секту. Кит Раньер (он требовал называть себя Авангардом) был лидером группы самопомощи NXIVM, которая больше походила на культ. В интервью Page Six девушка рассказала, о причинах присоединения к секте.

Я переехала в Олбани (штаб-квартира NXIVM – прим. ред.), чтобы заполнить эту пустоту и снова обрести свою душу, если в этом есть смысл, поскольку все пошло прахом. Я спросила Кита, поможет ли он мне снова стать великой актрисой, потому что я чувствовала себя мошенницей.

NXIVM возникла в 1998 году. В середине нулевых вышел ряд статей, разоблачающих практики этой организации. В 2006 году интенсив в этой секте прошла Кристин Крук, исполнительница роли Ланы Лэнг в «Тайнах Смолвиля». Сообщают, что именно она завербовала коллегу в 2010 году, а оборвала связи с организацией только в 2012-м.

Я просто гуляла сама с собой и думала: “Я что, сумасшедшая? Неужели я одна из тех ужасных людей, о которых вы читаете, которые совершают ужасные вещи и думают, что они делают это для Бога?”. У меня было много подобных бесед с самой собой.

В 2021 году Элисон Мэк признали виновной в издевательствах над девушками. Американскую актрису приговорили к 3 годам лишения свободы.


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