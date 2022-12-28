 

Пол Маккартни вспомнил, как отреагировал на смерть Джона Леннона

28.12.2022, 20:27, Разное
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Джон Леннон погиб более 40 лет назад, но его преждевременная кончина до сих пор будоражит умы поклонников “ливерпульской четверки”. В недавнем диалоге с Daily Mail 80-летний Пол Маккартни вспомнил день смерти Леннона и признался, что годами не мог говорить о трагедии, которая стала и его личным горем.

Я помню, как возвращался домой со студии в тот день, когда мы услышали новость о его смерти. Включаю телевизор и вижу, как люди говорят: ”Ну, Джон Леннон был таким”, “Я помню, как встречался с ним”, и так далее, – сказал он. – Это так сильно поразило меня, что сам я не мог открыто говорить об этом.

Маккартни объяснил, почему первое время после смерти Леннона не выражал чувств должным образом. 

Я подумал: “Я не могу быть одним из тех людей. Я не могу выступить по телевидению и говорить о том, что Джон значил для меня”. Это было слишком глубоко. Я не мог выразить это словами, – сказал легендарный музыкант.

Только через два года после убийства Джона Леннона Пол Маккартни отдал другу дань уважения в композиции “Here Today”. Кстати, в ноябре этого года 59-летний сын Леннона Джулиан выложил в сеть совместную фотографию с Маккартни, назвав его “дядя Пол”. 

Напомним, что 8 декабря 1980 года в Джона Леннона выстрелил собственный фанат, Марк Дэвид Чепмен. Музыкант скончался от потери крови. На данный момент убийца Леннона отбывает пожизненное наказание в колонии штата Нью-Йорк.


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