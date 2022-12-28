 

Не стыдно: тощая Толкалина сбросила бюстгальтер и похвасталась самым дорогим

28.12.2022, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Публика многого не знает о личной жизни Любови Толкалиной. После расставания с британским композитором Саймоном Бассом артистка, насколько известно общественности, так и не завела новый роман. Если бы у актрисы был партнер, тот не разрешил бы ей выкладывать в Сеть откровенные фотографии.

Например, недавно Толкалина порадовала фанатов очередным “голым” фото. 44-летняя актриса, стоя перед зеркалом в некой комнате, запечатлела себя без бюстгальтера. Знаменитость сбросила лифчик, вероятно, из-за желания похвастаться самым дорогим – идеальной формой. А Любови, действительно, можно только позавидовать, ведь у нее нет лишних килограммов.

Чтобы оставаться стройной и продолжать получать комплименты, Толкалина ведет здоровый образ жизни, занимается различными активностями. Не так давно ее заметили в столичной школе фридайвинга. Плавание – это тоже тренировка, ведь во время этого процесса задействованы все группы мышц.

Напомним, Любовь Толкалина вырастила дочь Марию, которую она родила в 2001-м от режиссера Егора Кончаловского. Актриса может похвастаться наследницей, ведь та выросла настоящей красавицей. Ранее “Дни.ру” писали о дочери знаменитостей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02.22 / Названа дата снятия водной блокады Крыма

21.11.21 / Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда

11.02.22 / Мнение: Арестович о войне

28.07.22 / При Байдене на границе США с Мексикой погибла уже тысяча мигрантов

27.05.22 / Мнение: Злорадству нет предела

02.11.21 / Ирина Алферова призналась, что отказывается воплощать на экране отрицательных персонажей

21.04.22 / Повышение минимальной заработной платы сохраняет браки и снижает уровень разводов

26.11.22 / Пекин возвращает карантинные ограничения из-за новой волны COVID-19

03.05.22 / Личное: “Злая золушка”

26.09.22 / Ученые создали обувь, которая полностью растворяется в морской воде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика