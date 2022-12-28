Мнение: Китай открывается, новое устройство мира и приоритет китайской внешней политики

1. В Китае отменяют жёсткий карантин. Это должно привести к ускорению экономического роста, более высокому спросу на ресурсы и увеличению цен на российский экспорт. Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка):



Китайская народная республика (согласно только что звучавшим оценкам, почти поголовно лежащая с ковидом) сделала любопытный анонс на 2023 год: начиная с восьмого января требования обязательного карантина для приезжающих из-за рубежа отменяются. Также отменяется карантин для инфицированных и «отслеживание контактов». Это часть новой китайской ковид-политики (включающая помимо прочего «разжалование» ковида из «пневмоний» в «инфекцию» и перевод его в «заболевание категории Б»).

Данная новость была воспринята миром как сигнал о том, что с 2023 года Китай «открывается» и, так сказать, возвращается на мировую экономическую арену в полную силу. Реакция не замедлила последовать: нефтяные цены пошли вверх. Forbes отмечает:

«[…] возвращаются условия для «бычьего рынка». ОПЕК ожидает, что в следующем году мировой спрос вырастет на 2,2 млн баррелей в день. Это намного превышает среднегодовой прирост добычи нефтяного картеля в 2010-2019 годах, составлявший 1,5 миллиона баррелей в день. На Китай, вероятно, будет приходиться до 60% роста мирового спроса в следующем году, поскольку его потребление нефти вернётся к прежнему рекордному темпу. Одно китайское восстановление обеспечивает защиту от опасений рецессии».

Впрочем, у этого позитивного сигнала есть (для многих) и обратная сторона: ожидается, что баррель в 2023-м «будет стоить более 100 долларов и вряд ли опускаться ниже 80». А это значит, что странам-потребителям энергоносителей, в частности европейским, придётся иметь дело с куда менее комфортным рынком, чем им хотелось бы и чем они привыкли (до присоединения к антироссийским санкциям, введения потолка цен на российскую нефть и подрыва «Северных потоков»).

2. Мнение блогера keleg о возможном переустройстве мира в результате укрепления альянса Китая и России (ссылка):



Как был устроен старый глобализованный мир? США печатали доллар. Доллар использовался для международной торговли, потому чем больше оной торговли, тем больше долларов можно было печатать и ими расплачиваться.

Расплачиваться за что? Прежде всего за флот (т.к. торговля в основном ведется морем и ее хорошо бы контролировать) и за институты, обеспечивающие единые правила торговли, всяческий Всемирный банк, ВТО и так далее.

А ещё — приток долларов с оборота международной торговли позволяет создавать инновации. Делать новое дорого и рискованно — из десятков попыток окупятся единичные, потому на инновации способен только богатый и глобально-ориентированный производитель, так как тиражирование на весь мир позволяет получить с «выстрелившей» инновации максимально возможную прибыль.

Так и работал западно-ориентированный глобализованный мир, пока не начал ломаться. Что может прийти ему на смену?

Вероятнее всего, схема просто демонополизируется, вдобавок к американоцентричной появится китаецентричная.

США когда-то начали глобализацию с торговли нефтью за доллары. Китай не изобретает велосипедов и недавно заключил с саудитами подобное соглашение. Смогут ли китайцы использовать «налог с оборота юаня» для того, чтоб стать вторым центром инноваций?

Вопрос интересный, до сей поры в экспансионизме идей Китай был не слишком-то заметен, он интровертен по своей природе и направлен в прошлое. А вот РФ на эту роль может сгодится и побольше.

То есть Россия может играть в «дивном новом мире» для Китая ту же роль, что Европа для США — допцентр инноваций на обороте валюты, благо очередь китайцев в Мавзолей на Красной площади на это намекает.

3. Китайские граждане считают отношения с Россией самыми важными (ссылка):

Выстраивание отношений с Россией следует считать самым приоритетным направлением для КНР в последнее время. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги социального опроса, проведенного исследовательским центром китайской газеты Global Times.

Издание опросило более 2,2 тыс. жителей в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих в 16 крупнейших городах Китая. Оказалось, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене. На втором месте – государства Европы (45,9%), за ними следуют страны Юго-Восточной Азии (39,7%).

Согласно подсчетам исследовательского центра, рейтинг отношений с США снизился по сравнению с оценкой прошлого года на 5 процентных пунктов, до 36,8%. Соединенные Штаты стоят на четвертом месте, за ними следует Африканский регион (19,1%).