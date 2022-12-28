 

Скандалы: Немного зайчик

28.12.2022, 19:55, Разное
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Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева запустила очередную выставку картин

В Москве в EVA gallery открылась очередная выставка работ Евгении Васильевой, экс-чиновницы Минобороны, близкой к экс-министру обороны Анатолию Сердюкову. Она называется «Правда о лжи» и «отражает философию постмодернизма о правде лжи, основанной на заблуждениях и парадоксах современного человека». Гости и сама хозяйка при этом были в маска с заячьими ушами.

Открытие выставки анонсировал факультет искусств МГУ им. Ломоносова, отметив г-жу Васильеву как свою выпускницу.

Из подписей под фото и видео работ г-жи Васильевой в соцсетях следует, что «проект «Правда о лжи» отражает философию постмодернизма о правде лжи, основанной на заблуждениях и парадоксах современного человека». Но и «визуализирует состояние покоя и контраста движения посредством восприятия фантазмов и их копий».

При этом отраженный в проекте «хаос окружающего мира» основан «на символах повседневной жизни, жизни постмодернизма, в его суетливой пустоте и действительности обмана».

По его мнению, «в повседневных событиях современного мира Eva, подобно алхимику, ищет философский камень, открывающий путь к таинствам мироздания». И добавляет: «речь идет о некоей космической страсти, в которой все противоположности смешались в равных пропорциях».

Другие отзывы критиков БВ найти не удалось. Впрочем, кажется, Евгении Васильевой они и не нужны: галерея Eva — ее собственное детище.

— Коллеги, выставкой кого уже удивишь — она выставки по пять раз в год проводила. У Евгении Васильевой на Спиридоновке целая галерея Eva Art. Своя. Личная, — констатирует тг-канал «Антиглянец». 

В столице г-жа Васильева с прошлого года зарегистрирована как ИП, занимающийся управлением недвижимостью. Также она числится учредителем ООО «Результат» (выручка за прошлый год 76,4 млн рублей), торгующего фруктами ООО «Вектор-СПб», а также двух строительных компаний, двух правовых, риэлторского агентства и IT-компании. Выручка этих организаций за последний год составляет 0 рублей.

Справка «БВ»

Евгения Васильева родилась в Ленинграде в 1979 году. Известность в России получила как начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России (2010—2011) и руководитель аппарата Минобороны (2011—2012). Занимала пост члена совета директоров ОАО «Оборонсервис». С ее именем связывают коррупционный скандал в минобороны в 2012-м году. Он стал причиной отставки министра Анатолия Сердюкова, с которым ее, возможно, связывали романтические отношения. В ходе обысков в ее квартире были изъяты драгоценности на миллионы долларов. В 2015-м году Васильева была приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Свою вину Васильева не признала, в срок зачли домашний арест, в итоге в тюрьме она провела около трех месяцев.

 

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”


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