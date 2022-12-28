 

Психологи обнаружили, что женщины способны учуять одиноких мужчин

28.12.2022, 19:40, Разное
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Научные сотрудники Университета Маккуори установили, что женщины умеют определять одиноких мужчин по запаху. Исследовательская работа на эту тему опубликована в Frontiers in Psychology.

Был проведен эксперимент, в процессе которого приняла участие группа испытуемых их 82 женщин в возрасте от 18 до 35 лет.  Авторы предложили добровольцам оценить запахи тела мужчин. Каждой участнице было представлено по шесть мужчин, трое из которых были одиноки.

Таким образом, стало известно, что запахи тела мужчин, не состоявших в отношениях, для всех женщин были сильнее, чем запахи «занятых».


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