Дмитрий Медеведев и «Панорама» разоблачают незавидную судьбу коллективного Запада

После публикации Дмитрием Анатольевичем Медведевым своих

прогнозов на 2023 год, некоторые продажные журналисты начали критиковать

третьего президента России. Мы же полностью разделяем его предсказания, так как

почти все они основаны на наших материалах.

И так, Дмитрий Анатольевич пишет:

Что может произойти в 2023 году

1. Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м

Ещё в марте 2020 года Международный исторический суд в Калининграде назвал именно 150 долларов за баррель справедливой ценой нефти, а впоследствии Дональд Трамп подписал соответствующий указ.

2. Возврат Великобритании в Европейский союз

В ноябре 2020 года «Панорама» стала первым СМИ, которое сообщило о референдуме о вступлении страны в Европейский союз.

3. Распад Европейского союза после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС

Путешественник во времени, который прибыл из 2050 года, полностью подтвердил прогноз. Отметим, что реальность середины XXI века даже превзошла ожидания Дмитрий Анатольевича – Польша, Германия, Австрия и ряд других государств добровольно вошли в состав Российской империи. Разумеется, коль эти страны стали нашими новыми губерниями, то и ходит там не евро, а рубль.

4. Захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины

Как оказалось, сам Даниил Галицкий завещал Львов Польше. Венгрия же заключила договор с Россией о демаркации границы.

5. Создание Четвёртого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов)

Ещё в марте 2022 года «Панорама» сообщила о желании немцев помочь братским народам Восточной и Центральной Европы. Тогда канцлер ФРГ Шольц сказал кратко, но ёмко: «Германия вынуждена взять под опеку Чехию, страны Прибалтики и часть Польши».

6. Война между Францией и Четвёртым рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши

Вопрос о новом разделе Польши был отложен до выборов в Европарламент, хотя Германия и взяла под контроль несколько польских угольных месторождений в Польше.

7. Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.

По нашим сведениям, отделение Северной Ирландии произойдёт сразу после решения по данному иску.

8. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами

Информацию о грядущем развале США подтвердил уже упомянутый выше путешественник во времени – бывший гегемон скоро распадётся на 15 независимых республик. Что касается Маска, то по информации WikiLeaks его на пост американского лидера продвигает именно Россия.

9. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию

Россия, Китай и Туркменистан войдут в состав Совбеза обновлённой ООН, которая будет заседать в Самарканде. Также не надо забывать, что самая большая страна в мире не вступила в НАТО, чтобы не расстраивать Китай. Только один этот факт подтверждает, что центр мировой силы, как военной так и финансовой, теперь находится в Азии.

10. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют

Крах доллара предсказал ещё в 2021 году глава дома Рокфеллеров.

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