Глава Херсонской области Сальдо назвал число человек, на которое будет рассчитан новый город в Херсонской области

Новый город в Херсонской области, который будет построен на Арабатской стрелке, будет рассчитан на 30 тыс. человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо на пресс-конференции.

Сальдо подчеркнул, что город планируется построить со всей современнейшей инфраструктурой, передает ТАСС.

В городе будут находиться правительственные учреждения, другие территориальные органы. Сальдо пообещал, что в городе будет «сосредоточено большое количество возможностей для работы, там будут больницы, детские сады, дороги, парки, скверы».

Он также рассказал, что название города будет определено благодаря конкурсу, о старте которого сразу же объявил врио губернатора региона.

Сальдо подчеркнул, что проект строительства нового города уже привлекает инвесторов. «Это вызывает оживленный интерес у инвесторов. Инвесторы уже знают, что будет строиться, и уже заходят», – рассказал он.

Ранее Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.

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