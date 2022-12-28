 

Минцифры выступило против ограничений на выезд для IT-специалистов

28.12.2022, 19:10, Новости дня
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В ограничении на выезд из страны работников IT-сферы нет необходимости, в подобной ситуации такие запреты лишь навредят, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Ограничения на выезд IT-специалистов в этой ситуации вредны, ведомство выступает за то, чтобы не вводить жесткие ограничения, сообщил министр, передает ТАСС.

По его словам, министерство выступает за возврат квалифицированных кадров в Россию, или же за их работу на российские компании.

Ранее член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме Никита Куликов предложил ограничить выезд из страны специалистам IT-сферы, поскольку они являются «стратегическим резервом».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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