Минцифры выступило против ограничений на выезд для IT-специалистов
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В ограничении на выезд из страны работников IT-сферы нет необходимости, в подобной ситуации такие запреты лишь навредят, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
Ограничения на выезд IT-специалистов в этой ситуации вредны, ведомство выступает за то, чтобы не вводить жесткие ограничения, сообщил министр, передает ТАСС.
По его словам, министерство выступает за возврат квалифицированных кадров в Россию, или же за их работу на российские компании.
Ранее член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме Никита Куликов предложил ограничить выезд из страны специалистам IT-сферы, поскольку они являются «стратегическим резервом».
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