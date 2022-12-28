Лавров заявил о необходимости освободить новые регионы России
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Республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав России, должны быть освобождены, сообщил глава МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.
Лаврова попросили пояснить, о каких границах четырех регионов идет речь, и он пояснил, что речь идет о тех, которые вошли в состав Российской Федерации в соответствии с Конституцией, передает ТАСС.
Также он утвердительно ответил на вопрос о том, что эти территории Россия должна освободить.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент РФ Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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