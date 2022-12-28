 

Дочь солистки Spice Girls Мелани Браун воссоздала ее культовые образы из 90-х

28.12.2022, 19:05, Разное
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Стиль 90-х по-прежнему остается в тренде. 23-летняя дочь участницы Spice Girls Мелани Браун, больше известной фанатам как Scary Spice или просто Мел Би, воссоздала легендарные снимки своей звездной матери, а результатом поделилась в социальных сетях. Сходство налицо — повзрослев, Феникс стала точной копией экс-“перчинки”. 

На новых кадрах девушка позирует в трех знаменитых образах Мел Би: золотом комплекте из кроп-топа и брюк, черной мини-юбке и корсете с анималистичным принтом, а также сексапильном спортивном костюме в стиле пэтчворк.

Феникс — старшая дочь Мелани Браун от брака с танцором Джимми Гулзаром (они прожили вместе с 1998 по 2000 год). Также у певицы есть 15-летняя дочь Энджел от отношений с комедиантом Эди Мерфи (они расстались за четыре месяца до рождения ребенка) и 11-летняя дочь Мэдисон от брака с бывшим супругом Стивеном Белафонте. Пара поженилась в июне 2007 года, впрочем, этот брак тоже не продержался долго. Они развелись в 2017-м. Три года назад Мел Би выпустила автобиографию, в которой призналась, что в 2014 году пыталась покончить с собой — по ее словам, причиной тому было домашнее насилие со стороны Белафонте. 

А в конце октября этого года 47-летняя Мел Би подтвердила, что наладила личную жизнь и выходит замуж за нового возлюбленного, 36-летнего парикмахера Рори Макфи. 


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