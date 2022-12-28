Письмо принцессы Дианы с подписями Уильяма и Гарри выставили на аукцион

Письмо принцессы Дианы с подписями юных принцев Уильяма и Гарри было выставлено на аукцион Уильяма Джорджа в Питерборо. Торги состоятся 10 января 2023 года. По информации газеты The Mirror, начальная стоимость записки, датированной 1989 годом, составляет 18 000 фунтов (более полутора миллионов рублей).

В письме покойная Леди Ди благодарит сержанта полиции Джорджа Пламба за то, что тот устроил представление с мотоциклами на вечеринке по случаю дня рождения принца Уильяма. В нижней части юные сыновья принцессы написали свои имена. Письмо представлено на бланке Кенсингтонского дворца. На тот момент принцу Уильяму было семь лет, а принцу Гарри — всего четыре года.

Дорогой сержант Пламб, вы и ваша команда были так любезны, что пришли сюда сегодня, в день рождения принца Уильяма! Я не могу передать вам, какое удовольствие представление доставило этим маленьким человечкам и их матерям! Я знаю, насколько вы все особенно заняты в данный момент, поэтому для нас еще более ценно, что вы вместе с командой мальчиков-мотоциклистов смогли принять участие в праздновании дня рождения! Наша горячая благодарность вам. С уважением, Диана, Уильям, Гарри.

В записке принцесса Уэльская отметила высокую занятость сотрудников полиции. Дело в том, что тогда в Лондоне происходили массовые забастовки работников общественного транспорта, которые затронули работу метро, автобусного и железнодорожного сообщения.

Ранее на аукцион был выставлен кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза (ныне короля Карла III). Торт принадлежал Найджелу Рикеттсу, работавшему в Букингемском дворце полировщиком полов.