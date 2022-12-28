 

Мнение: Кого запишут в иноагенты?

28.12.2022, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всех россиян, покинувших страну после начала спецоперации России на Украине, нужно признать «иностранными агентами». Такой законопроект собрался внести в Госдуму депутат от «Единой России» Николай Брыкин.

В октябре аналогичное предложение выдвигал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он утверждал, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперцаии, подпадают под действие закона об «иноагентах» как лица, находящиеся под иностранным влиянием. По мнению Климова, таким людям нельзя доверять никакую работу в государственной сфере.
Отсюда

Переживаю… Неужели и Анатолия Чубайса признают иноагентом?

А как быть с теми, кто уехал из России еще до 24 февраля? А тех, у кого семьи живут не в России? У кого есть паспорта других стран? Их тоже запишут в иноагенты?


Отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.11.22 / Мнение: Футбол и пропаганда

28.12.22 / Итоги года

17.09.21 / Обрезка плодовых деревьев осенью: как правильно подготовить их к зиме

01.11.22 / Скандалы: Как обаятельный москвич нагрел матёрых перекупщиков iPhone на 200 млн

08.09.21 / Как правильно закатывать банки винтовыми крышками: стоит ли потом переворачивать банки

28.01.22 / Мнение: Потепления не будет. Ковид не страшен. Никонов велик

29.01.22 / Мнение: Коммерческая тайна

03.12.21 / Проблема в том, что она должна соответствовать еще и форме аксессуара: какую прическу выбрать даме за 50, если она носит очки

22.11.22 / В Пекине знают о слабом месте экспедиционных сил США — логистике

14.02.22 / Мнение: 45 минут до атаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика