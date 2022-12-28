Мнение: Кого запишут в иноагенты?

Всех россиян, покинувших страну после начала спецоперации России на Украине, нужно признать «иностранными агентами». Такой законопроект собрался внести в Госдуму депутат от «Единой России» Николай Брыкин.

В октябре аналогичное предложение выдвигал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он утверждал, что россияне, покинувшие страну после начала спецоперцаии, подпадают под действие закона об «иноагентах» как лица, находящиеся под иностранным влиянием. По мнению Климова, таким людям нельзя доверять никакую работу в государственной сфере.

Отсюда

Переживаю… Неужели и Анатолия Чубайса признают иноагентом?

А как быть с теми, кто уехал из России еще до 24 февраля? А тех, у кого семьи живут не в России? У кого есть паспорта других стран? Их тоже запишут в иноагенты?



Отсюда

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