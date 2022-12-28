Женщины более склонны к когнитивной эмпатии, чем мужчины

Была проведена международная исследовательская работа, в процессе которой ученые обнаружили, что женщины более склонны к когнитивной эмпатии, чем мужчины. Результаты опубликованы в MedicalXpress.

Стало известно, что женщины в среднем набирают больше баллов, чем мужчины в тестировании на когнитивную эмпатию. Кроме того, отмечается, что данный вывод наблюдался во всех возрастах.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют явные половые различия. Этот факт поднимает новые вопросы для будущих исследовательских работ на тему социальных и биологических факторов, которые могут способствовать наблюдаемой средней половой разнице в когнитивной эмпатии.