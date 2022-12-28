 

“Сменится политика, экономика, лидеры, закроют границы”: Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год

28.12.2022, 18:10, Разное
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Популярный астролог Тамара Глоба дала прогноз относительно того, что ждет Россию и наших соотечественников в 2023 г. Как считает Тамара, грядущий год будет проходить под знаком ожидания. Прошлый мир закончился, но новый пока не пришел.

Судьба медиаперсон

Тенденции нынешнего времени, как считает астролог, сохранятся и в будущем году. К примеру, из отечественного шоу-бизнеса уйдет еще больше звезд, находящихся в агрессивном антироссийском настроении. Многие звезды, в том числе и за рубежом, займут еще более активную позицию и начнут высказывать мнения за или против. В результате у них могут возникнуть серьезные проблемы, стрессы и даже ограничения свободы.

Ужесточение границ

Также, по словам Тамары, нас ждет сильное ужесточение границ. Продлится при этом такая ситуация не менее трех лет. 2023 г. из-за встречи новых и старых тенденций будет полон на события. И в этот водоворот попадет большое количество людей. Постепенно начнет меняться политика, лидеры, экономика.

Советы гражданам от Тамары Глобы

Многие люди в условиях возрастающего напряжения начнут говорить более откровенно, чем раньше. У многих при этом начнется новая жизнь. Кто-то организует новый бизнес, кто-то просто получит новые возможности. Прочная опора уйдет из-под ног многих людей. Кто-то в результате упадет, а кто-то, наоборот, сумеет воспользоваться ситуацией и изменит свою жизнь в лучшую сторону.

В будущем году, по словам Тамары Глобы, возрастет опасность терактов и взрывных ситуаций. Касается это в том числе и празднования Нового года. Астролог рекомендует россиянам проявлять осторожность во всем. Некоторые люди уже сейчас готовят «тревожный чемоданчик». По мнению Тамары, он действительно может пригодиться. В каких-то городах, к примеру, может даже погаснуть свет. Главное, по мнению астролога, – это договариваться с близкими и родными. Важно знать, где в случае серьезной ситуации можно будет друг друга найти.

В следующем году, по словам Тамары Глоба, стоит как можно больше внимания уделять семье и беречь ее. Также астролог рекомендует заняться своим здоровьем.

Интересен наступающий год, как считает Тамара, будет прежде всего творчеством, новыми возможностями, желаниями и союзами. Люди будут активно искать свои вторые половинки, выходить замуж, жениться и заводить детей.

Политика и финансы

Весной, по мнению Тамары Глоба, в России появятся новые лидеры, которые захотят изменить привычный мир в строну укрепления его прочности. Но уже в конце апреля россияне вновь ощутят финансовую нестабильность. У наших соотечественников могут появиться проблемы со старой техникой, переездами и перелетами.

Конец лета и начало осени, по словам Тамары, станут временем «сбора урожая». К этому периоду астролог рекомендует создать финансовую подушку безопасности и сделать какие-то запасы. В середине октября с серьезными материальными трудностями столкнется не только Россия, но и весь мир.

В 2023 г. Россию, по мнению Тамары Глобы, ждет очередной период напряженности. В это время начнутся переговоры. Но на этот раз возможности для договора будет искать не Россия. Этого попросят оппоненты.


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