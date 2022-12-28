 

В Росприроднадзоре рассказали, куда перевезут «воющего» африканского льва из Анапы

28.12.2022, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Африканского льва из кубанской Анапы, который громко выл и вызвал обеспокоенность общественности, передадут в Старооскольский зоопарк Белгородской области, сообщили в Росприроднадзоре.

Данные о льве, который постоянно воет, появились в начале года. Высказывалось мнение, что животное может вести себя так из-за плохих условий содержания. Животное пыталось привлечь к себе внимание.

Позже выставочный комплекс «Планета океана» в Анапе, где содержалось животное, признали виновным в уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Льва тогда конфисковали, решив передать его в МАУК «Старооскольский зоопарк», передает РИА «Новости».

Отмечается, что подвид африканского льва подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07.20 / Путин объявил внезапную проверку войск

07.11.20 / Канада вслед за ЕС ввела новые санкции против Беларуси

19.03.22 / Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск № 9)

01.03.22 / Канада запретит импорт российской нефти и отправит в Украину противотанковое оружие

13.02.21 / В ЕС прокомментировали слова Лаврова о “готовности РФ разорвать отношения с Евросоюзом”

09.07.20 / В ВОЗ назвали условие возникновения второй волны коронавируса в России

25.06.20 / На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

11.07.21 / Власти Гаити заявили, что президента страны перед смертью пытали

15.11.20 / Доктор Комаровский: У меня впечатление, что, за кого я ни проголосую, меня все равно трахнут

08.10.22 / Крымский мост… А что случилось?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика