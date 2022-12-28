В Росприроднадзоре рассказали, куда перевезут «воющего» африканского льва из Анапы

Африканского льва из кубанской Анапы, который громко выл и вызвал обеспокоенность общественности, передадут в Старооскольский зоопарк Белгородской области, сообщили в Росприроднадзоре.

Данные о льве, который постоянно воет, появились в начале года. Высказывалось мнение, что животное может вести себя так из-за плохих условий содержания. Животное пыталось привлечь к себе внимание.

Позже выставочный комплекс «Планета океана» в Анапе, где содержалось животное, признали виновным в уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. Льва тогда конфисковали, решив передать его в МАУК «Старооскольский зоопарк», передает РИА «Новости».

Отмечается, что подвид африканского льва подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

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