СМИ: Племянник короля Испании участвовал в драке у одного из клубов Мадрида

Полиция Испании ведет разбирательство по делу о массовой драке у одного из ночных клубов Мадрида, в которой участвовал племянник короля Филиппа VI Фелипе Хуан Фройлан де Маричалара де Бурбон, информирует газета El Condidencial с ссылкой на источники.

По данным СМИ, парень 25 ноября участвовал в потасовке у клуба с еще 30 людьми, некоторые были вооружены ножами, передает РИА «Новости».

Свидетели сообщали о пострадавших, а сотрудники клуба рассказали о том, что произошла стычка между двумя группами молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт якобы был связан с повреждением автомобиля, припаркованного рядом с местом драки.

Национальная полиция возбудила дело по статье «Хулиганство», за которое виновным грозит тюремное заключение.

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