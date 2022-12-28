 

СМИ: Племянник короля Испании участвовал в драке у одного из клубов Мадрида

28.12.2022, 17:45, Новости дня
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Полиция Испании ведет разбирательство по делу о массовой драке у одного из ночных клубов Мадрида, в которой участвовал племянник короля Филиппа VI Фелипе Хуан Фройлан де Маричалара де Бурбон, информирует газета El Condidencial с ссылкой на источники.

По данным СМИ, парень 25 ноября участвовал в потасовке у клуба с еще 30 людьми, некоторые были вооружены ножами, передает РИА «Новости».

Свидетели сообщали о пострадавших, а сотрудники клуба рассказали о том, что произошла стычка между двумя группами молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Конфликт якобы был связан с повреждением автомобиля, припаркованного рядом с местом драки.

Национальная полиция возбудила дело по статье «Хулиганство», за которое виновным грозит тюремное заключение. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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