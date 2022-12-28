 

Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве

28.12.2022, 17:45, Новости дня
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Главы военных ведомств России, Сирии и Турции обсудили в Москве сирийский кризис и меры по борьбе с экстремистами на территории страны, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, министры обсудили необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации в регионе, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.

Как сообщают СМИ, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Хакан Фидан провели переговоры. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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