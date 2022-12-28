“Я пыталась заглушить боль”: Дрю Бэрримор рассказала об алкоголизме после развода с мужем

47-летняя Дрю Бэрримор прошла через тяжелое расставание с мужем, арт-консультантом Уиллом Копельманом. Семейная идиллия закончилась спустя четыре года после свадьбы. Бывшие возлюбленные объявили о расставании, но не стали вдаваться в подробности.

Это просто сломило меня. Бывают моменты, когда вы смотрите на кого-то, кого считаете сильным человеком, а потом видите его в подавленном состоянии. Я была таким человеком. Я сломалась.

Только спустя время актриса решилась поделиться наболевшим. После свадьбы она уехала из Калифорнии в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к семье мужа. Развод был “чрезвычайно трудным” для звезды. Ей было настолько плохо, что она начала пить в больших количествах.

Я просто пыталась заглушить боль и почувствовать себя лучше. Алкоголь помог мне в этом.

Она призналась, что тогда заботилась только о детях и не думала о себе. По ее словам, это был “мучительный путь”. К счастью, она прошла терапию и поборола зависимость.

Дрю Бэрримор подала на развод в июле 2016 года после четырех лет брака. У экс-супругов две дочери: Олив и Фрэнки.