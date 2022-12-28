Павел Прилучный о роли в новогодней романтической комедии «Ёлки-иголки» и личных планах на праздники

В новогодней романтической комедии «Ёлки-иголки» он играет роль гонщика с мягким характером в паре с Алиной Алексеевой. Фильм снят на Киностудии им. М. Горького в лучших традициях отечественного новогоднего кино.

Павел, расскажите о своем герое. Какой он?

Мой герой – гонщик, достаточно известный. Он уже на закате своей славы. Его все знают, но ему это надоело, и он хочет спокойной семейной жизни.

В фильме собралась звездная команда, один Гарик Сукачев чего стоит. Как вам с ним работалось?

Гарик чудесный партнер, замечательный артист, с огромным чувством юмора и с большим-большим сердцем. Я его очень зауважал и полюбил.

У вас много громких премьер в этом году и вот под завершение 2022-го – такая романтическая новогодняя комедия. Как вам работается в этом жанре?

Мне нравятся комедии, особенно добрые, романтические, которые можно смотреть с детьми. Их должно быть больше. Чтобы немного оторваться от реальности и попасть в какой-то волшебный мир, хотя бы на полтора часа.

На съемках приходилось лихачить? А сами вы любите скорость?

Да, делал пару трюков на автомобиле. Раньше скорость очень любил, а сейчас как-то стал вдумчивее ездить. Все-таки жизнь одна, и с возрастом это понимаешь.

Также в фильме снялся юный актер Дима Калихов. Вам ведь не впервой делить площадку с детьми. Научили его каким-нибудь премудростям актерской профессии? Или, может быть, находится, чему научиться у юных артистов?

У юных артистов есть чему поучиться. В первую очередь непосредственности, конечно же. А Дима молодец. Я желаю ему двигаться только вверх в его творческой карьере. Пусть ему попадаются талантливые режиссеры и партнеры.

Какие новогодние фильмы-традиции есть в вашей семье, что смотрите каждый год 31 декабря?

«Иронию судьбы…», «Приключения Шурика». В общем, лучшие советские комедии. Такая есть традиция.

В этом году вы женились на Зепюр Брутян, как вы планируете провести новогодние праздники в новом статусе? Останетесь в Москве или уедете куда-то?

Мы хотим провести Новый год дома в узком семейном кругу. Вместе нарядим елку. Буду надеяться, что у детей получится доехать до меня. А если они его будут праздновать с мамой, тогда мы сделаем второй Новый год еще раз 2-го или 3-го января. И тогда у нас получится два Новых года, и у детей два. Я считаю, это тоже может стать прекрасной традицией.

Павел Прилучный с женой Зепюр и детьми

Вы сами верите в чудеса? В то, что какие-то вещи случаются судьбоносно и просто так, или вы придерживаетесь мнения, что любое чудо/осуществление мечты основано на долгой работе, труде, которые просто приводят к результату?

Я в это не очень верю. И скорее придерживаюсь мнения, что любое чудо осуществляется благодаря долгой и упорной работе над целью… тогда и появляются результаты, которые многие принимают за чудеса.

О чем вы мечтали в детстве, какие подарки просили у Деда Мороза?

Я очень просил у Деда Мороза коньки. Но он мне их никак не приносил. А когда я вырос, то коньки купил себе сам. Правда, они мне уже стали ни к чему, кататься хорошо я так и не научился.

Подарки для Тимофея и Мии уже выбрали? Как обычно проходит этот процесс – они отправляются по магазинам с вами и выбирают что-то, или пишут «заказы»?

Подарки на Новый год всегда выбирают сами дети – просят их у Деда Мороза. Мы придерживаемся правила, что Дед Мороз существует, дети должны верить в это чудо. Пока у них есть такая возможность и не исчезла наивность, пусть они верят в то, что они хотят, а их желания, прописанные на бумаге – материализуются в жизни.

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