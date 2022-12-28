 

Развелась с мужем-актером и оказалась на волоске от смерти: испытания звезды “Мажора” Разумовской

28.12.2022, 17:35, Разное
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Многие зрители знают Карину Разумовскую по роли капитана полиции Виктории Родионовой в сериале “Мажор”. Она добилась успеха в профессии, снялась более чем в 50 проектах и остается востребованной актрисой по сей день. А вот реальная жизнь звезды далеко не всегда складывалась так же легко, как и творческий путь.

Карина Разумовская начала актерскую карьеру еще в раннем детстве. В возрасте пяти лет она дебютировала в фильме “Торможение в небесах”, а затем еще не раз появлялась на экранах с другими детскими ролями. Однако родители долгое время не видели дочь профессиональной актрисой и готовили ее к учебе на переводчика.

Несмотря на мнение родных, Разумовская не отступилась от своей мечты. Она стала студенткой академии театрального искусства и начала активно сниматься уже во время учебы. В 2005 году, когда на экраны вышел сериал “Адъютанты любви”, на молодую актрису обрушилась первая популярность. Но по-настоящему известной она стала лишь годы спустя, снявшись в “Мажоре”. Именно с этой работой звезду до сих пор ассоциируют многие зрители.

Личная жизнь Карины Разумовской сложилась не сразу. Своего первого избранника, актера Артема Карасева, она встретила еще в студенчестве. В 2005 году, после окончания учебы, возлюбленные стали мужем и женой. Однако брак оказался не слишком крепким.

По словам артистки, они с супругом обладали разными характерами, с трудом находили общий язык и часто ссорились. А в 2011 году союз рухнул окончательно. К счастью, после развода Карине все же удалось наладить личную жизнь.

Вторым мужем актрисы стал ее одноклассник Егор Бурдин. Их романтические отношения зародились еще в школе, но вскоре после поступления в вуз все закончилось. А спустя годы судьба свела бывших возлюбленных снова. Карина и Егор счастливы в браке с 2018 года и воспитывают трехлетнего сына Платона.

Сейчас Карине Разумовской 39 лет. Актриса по-прежнему посвящает себя профессии, но теперь уже не настолько самозабвенно, как на заре карьеры. Этому звезду научил горький опыт. Однажды, снимаясь в одном из эпизодов, она сорвалась с высоты трех метров из-за порвавшегося троса. К счастью, все обошлось. Но самое страшное, что незадолго до этого Разумовская стояла привязанная этим же тросом на крыше шестнадцатиэтажного дома.


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