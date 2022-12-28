Анатолий Цой поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

Бывший солист

группы MBAND Анатолий Цой

после ухода из группы быстро завоевал свое место под солнцем на российской сцене. Сегодня он

успешный музыкант, победитель множества конкурсов и талантливый артист.

Так, неожиданно для многих зрителей в 2020 году он победил в телепередаче “Маска”, скрываясь в костюме льва. Его кавер на песню Аллы Пугачевой “Позови меня с собой” довел судей конкурса до мурашек — тембр голоса Анатолия удивительно складно лег на мелодию.

В ленте новостей

“Дни.ру” Анатолий Цой редкий гость. Артист старается не афишировать

личную жизнь, публикуя в социальных сетях в основном рабочие моменты. Известно, что во время участия в конкурсе “Хочу к Меладзе” рядом с ним была любимая девушка. Она поддерживала его на протяжении всего творческого пути. Надеемся, что в 2023

году Анатолий продолжит радовать нас не только новыми композициями и клипами, но и радостными новостями о семейной жизни.

“Дорогие

“Дни.ру”! Всех с Новым годом, с Новым счастьем!” — трогательно

поздравил читателей Анатолий. С лица артиста не сходила милая улыбка, а поздравление

получилось теплым и, можно сказать, родным.