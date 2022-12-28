Санта-Клауса признали иностранным агентом

Басманный районный суд Москвы удовлетворил иск гражданина РФ Деда Мороза о признании Санта-Клауса иностранным агентом. В исковом заявлении российский волшебник отмечает, что его визави пропагандирует ценности, которые на Руси принято считать нетрадиционными – ЛГБТ-повестку, смену пола, любовь к западным традициям.

В качестве доказательства Дед Мороз предъявил в суде письмо от мальчика из Балашихи к Санта-Клаусу, которое по ошибке «Почта России» доставила в Великий Устюг. В нём восьмилетний Андрей на английском просит сделать себя девочкой.

«Здесь чувствуется очевидное влияние западных трендов, которое формируется после просмотра англоязычных фильмов и прослушивания иностранных песен», – заявил в ходе судебного процесса Дед Мороз.

Суд счёл претензии отечественного чародея обоснованными и присвоил Санта-Клаусу статус иностранного агента. В соответствии с постановлением СМИ обязаны отражать этот факт в своих материалах, также необходимо напоминать об этом при дубляже иностранных фильмов с упоминанием персонажа.

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