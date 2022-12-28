Черный пока отправляем в сторонку: как создавать наряды в белом и бежевом – самых модных цветах зимы-2023

Зима – это довольно унылое и темное время года. Но необязательно придерживаться того же принципа в одежде. К счастью, этой зимой темные цвета не так популярны. Здесь вы можете прочитать, какой трендовый цвет обязательно должен быть в вашем гардеробе зимой 2023 года. Не отказывайте себе в удовольствии быть модной, тем более что сегодня это так просто сделать.

Цвет зимы-2023

Он на удивление простой и зимний. Это белый цвет. А если быть точнее, разные оттенки белого или светло-кремового и бежевого. Так что убирайте привычные глазу черные и синие тона, пусть они пока подождут своего часа. Этой зимой будет светло, белый цвет является действительно долгожданной переменой.

С чем сочетать трендовый цвет

Белый не просто трендовый цвет, а девиз этой зимы. Он становится по-настоящему стильным только тогда, когда вы полностью одеты в белое.

Например, можно сочетать несколько белых и кремовых тонов или играть с разными тканями.

All-White. Уютный образ для зимней прогулки. В полностью белом наряде вы выглядите очень стильно, и вы сможете легко спрятаться в снегу. Вы можете комбинировать одежду разных оттенков белого и кремового цветов, накладывая их друг на друга. Это создает элегантный вид, который в то же время сохраняет тепло. Идеально для прогулки.

2. Уютный зимний образ для дома. Но полностью белый образ хорош не только на улице, но и дома. Белое можно носить в любое время суток, если только не во время готовки или уборки. В остальном уютная белая домашняя одежда идеально подходит для отдыха в собственном доме. Идеи не заканчиваются только на футболках, брюках и халатах. Можно выбрать и удобную толстовку, в которой можно выйти из дома ненадолго, когда на улице небольшой мороз.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

3. Зимний офисный образ. Несмотря на то что зимой очень популярны удобные вещи, иногда они должны быть просто шикарными. И трендовый белый цвет подходит для торжественной обстановки. Чего стоит белое платье-футляр с черным клатчем. Или даже белоснежный пуловер с бежевыми брюками. Казалось бы, вполне обычные вещи, а насколько торжественно выглядит.

Как меняется зимний шопинг

На самом деле в этом году не произойдет ничего особенного. Как трендовый цвет белый очень удобен для нас этой зимой. Потому что, если вы заглянете в свой шкаф, вы, вероятно, заметите, что у вас уже есть большое количество белых предметов одежды. Почти у каждого есть базовые вещи, такие как футболки, топы и, может быть, даже свитер или два.

И это прекрасно. Вам не нужно покупать много новой одежды, чтобы выглядеть стильно этой зимой. А если вы купите новые белые вещи этой зимой, вы все равно сможете использовать их в качестве основы в последующие годы, даже если белое больше не будет в тренде.

Заключение

Белый цвет абсолютно универсален. Футболки подойдут для занятия спортом, халаты – для посещения сауны или просто для ношения после душа. Белые платья оттенят вашу свежесть и красоту, позволят блистать на корпоративе и выглядеть стильно каждый день. А светлые брюки и косухи вообще никогда не выходят из моды. Дополните образ кремовыми сумочками, бежевыми шапками и сапожками, и вы получите образ своей мечты.